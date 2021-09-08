Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu!

Süper Lig'de oynadığı ilk üç karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak etkisiz bir performans gösteren Göztepe'de, teknik direktör Ünal Karaman ile 31 Ağustos tarihinde yollar ayrılmıştı. Yeni hocasının kim olacağı merakla beklenen İzmir ekibinde az önce yapılan açıklama ile teknik direktörün ismi duyuruldu. Sarı kırmızılılar, takımın başına İngiliz çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getirdiğini açıkladı.

Göztepe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada:

"Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.



Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/CZ5qQRCJyq — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2021

Son olarak Suudi Arabistan'ın El Taawon takımında görev alan 38 yaşındaki İngiliz teknik direktörün kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu yer alıyor.