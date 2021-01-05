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Göztepe'ye TFF 1. Lig'den transfer!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1. Lig'de Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Göztepe'ye TFF 1. Lig'den transfer!

İzmir ekibi Göztepe, ara transfer döneminin ilk gününde ilk transferini yaptı. TFF 1. Lig'de Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek, sarı-kırmızılı ekiple 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 

Göztepe, yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında bir süredir görüştüğü Beykan Şimşek'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olan Beykan Şimşek, kariyerinde Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi. U15 ve A2 arası tüm milli takım kategorilerinde de forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor. Göztepe, yaptığı açıklamada Beykan Şimşek'e "Hoşgeldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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