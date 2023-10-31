Gözü dönmüş İsrail, Filistin-Türk Dostluk Hastanesini bombaladı ; AK Parti'den çok sert tepki geldi

İşgalci İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Kara harekatı için sızma girişimlerinde bulunan ancak Kassam Tugayları tarafından geri püskürtülen İsrail güçleri, havadan sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri bombalıyor. Son olarak Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik yapılan saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

"VAHŞİ BİR EYLEM"

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir.

İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.