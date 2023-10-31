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Gözü dönmüş İsrail, Filistin-Türk Dostluk Hastanesini bombaladı ; AK Parti'den çok sert tepki geldi
Gözü dönmüş İsrail, Gazze'de savaş sucu işleyerek masum insanları hastaneleri bombalayarak katletmeye devam ediyor. Son olarak Filistin-Türk Dostluk Hastanesini bombalaması ortalığı ayağa kaldırdı. AK Parti saldırı ile ilgili çok sert bir açıklamada bulundu.
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