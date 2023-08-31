Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu!

Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu! İkizlerin Cinsiyeti ise artık belli oldu. Bakın o ünlü kim?

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Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu!

Evet, o ünlünün ismi İdo Tatlıses. İbrahim Tatlıses’in oğlu olan ünlü şarkıcı bildiğiniz üzere 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Şefkatli’nin 3 aylık ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklayan İdo Tatlıses, bununla ilgili bir video paylaşmayı da ihmal etmedi.

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İdo Tatlıses İkiz Bebek Beklediklerini Açıkladı!

Geçen sene verdiği bir röportajda annesi Derya Tuna’nın bir torun istediğini ifade eden İdo Tatlıses, annesinin bu isteğini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşinin hamile olduğunu öğrenen İdo Tatlıses güzel giden evliliklerinin bu haberle taçlandığını da ifade etti. Mutlu olduğu her halinden belli olan İdo’nun baba olacak olması da Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses tarafından büyük bir sevinç ile karşılandı.

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2 Tane Daha İdo Geliyor

Büyük bir heyecan içerisinde çocukların cinsiyetlerini öğrenen genç evlilerin çocuklarının erkek olacağı da belli oldu. Bu haber sonrası ise “2 tane daha İdo geliyor” yorumları yapıldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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