Gram altın 484 TL'ye kadar çıktı! 7 Mayıs 2021 Cuma günü altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar? 7 Mayıs 2021 Cuma gününe altın fiyatları yükselişe başladı. Dün 480 TL seviyelerinde güne başlayan gram altın bugün 484 TL'ye kadar yükseldi. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Mayıs 2021 Cuma altın fiyatları...

1 16 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi piyasaların odağında yer alıyor.