Gram altın 495 TL oldu! 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları |Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? Dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle artışa geçen gram altın 13 Mayıs 2021 Perşembe gününde 495 TL'den satılıyor. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları |Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

1 16 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi sürekli olarak takip ediliyor.