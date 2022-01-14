Gram altın kritik değere demir attı, ne düşüyor ne de yükseliyor! Yatırım yapmak isteyenler şaşkın! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Gram altın kritik değere demir attı, ne düşüyor ne de yükseliyor! Yatırım yapmak isteyenler şaşkın! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi durdu. Gram altın 800 TL'ye yaklaşan seyirlerden satılırken fiyatlarda gün içinde hareketlenme bekleniyor. Son durumu merak edenler için 14 Ocak 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...