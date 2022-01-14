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  3. Gram altın kritik değere demir attı, ne düşüyor ne de yükseliyor! Yatırım yapmak isteyenler şaşkın! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Gram altın kritik değere demir attı, ne düşüyor ne de yükseliyor! Yatırım yapmak isteyenler şaşkın! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi durdu. Gram altın 800 TL'ye yaklaşan seyirlerden satılırken fiyatlarda gün içinde hareketlenme bekleniyor. Son durumu merak edenler için 14 Ocak 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Gram altın kritik değere demir attı, ne düşüyor ne de yükseliyor! Yatırım yapmak isteyenler şaşkın! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 14 Ocak 2022 Cuma  serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 