Gram altın rekorlara doymuyor, yeni seviyesini kırdı! Yatırım yapanlar karına kar kattı, yapmayanlar zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Gram altın rekorlara doymuyor, yeni seviyesini kırdı! Yatırım yapanlar karına kar kattı, yapmayanlar zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme sürüyor. Gram altın dün 770 TL'nin altında seyretmesinin ardından yeni günde bu seviyeyi kırarak 780 TL seviyelerinden güne başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 3 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları...