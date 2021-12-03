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  3. Gram altın rekorlara doymuyor, yeni seviyesini kırdı! Yatırım yapanlar karına kar kattı, yapmayanlar zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Gram altın rekorlara doymuyor, yeni seviyesini kırdı! Yatırım yapanlar karına kar kattı, yapmayanlar zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme sürüyor. Gram altın dün 770 TL'nin altında seyretmesinin ardından yeni günde bu seviyeyi kırarak 780 TL seviyelerinden güne başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 3 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa altın fiyatları...

Gram altın rekorlara doymuyor, yeni seviyesini kırdı! Yatırım yapanlar karına kar kattı, yapmayanlar zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 3 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 