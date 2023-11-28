Gram altından rekor kırarak tarihi zirveye ulaştı, 28 Kasım Salı Güncel gram çeyrek altın fiyatları

Altın dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak en güvenli bir yatırım aracı olduğunu bir kere daha ispat ederek son günlerdeki yukarı doğru çıkışı hızla devam ederken rekor kırarak tarihi zirveye ulaştı. İşte 28 Kasım Salı Güncel gram çeyrek altın fiyatları.

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Gram altından rekor kırarak tarihi zirveye ulaştı, 28 Kasım Salı Güncel gram çeyrek altın fiyatları 1

GÜNCEL GRAM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Dolar küresel para birimleri karşısında baskılansa da Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bu da kura paralel hareket eden gram altının rekor seviyelere yükselmesini sağladı.

28 Kasım 2023 sabahında ons altın 2015 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1875 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3125 lira

Yarım altın 6249 lira

Tam altın 12413 lira

Cumhuriyet altını 12447 lira

Gremse altın 31128 liradan el değiştiriyor.

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