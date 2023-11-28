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Gram altından rekor kırarak tarihi zirveye ulaştı, 28 Kasım Salı Güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altın dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak en güvenli bir yatırım aracı olduğunu bir kere daha ispat ederek son günlerdeki yukarı doğru çıkışı hızla devam ederken rekor kırarak tarihi zirveye ulaştı. İşte 28 Kasım Salı Güncel gram çeyrek altın fiyatları.
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