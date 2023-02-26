Gregory Damons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Damons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Damons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Damons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Damons 13 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Damons Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregory Damons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gregory Damons'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gregory Damons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregory Damons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregory Damons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Damons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Chippa United

13 Ağustos 2021 yılında Cape Town Spurs

20 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Gregory Damons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Damons şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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