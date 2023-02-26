Grigol Chabradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigol Chabradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigol Chabradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigol Chabradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigol Chabradze 20 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გრიგოლ ჩაბრაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigol Chabradze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Grigol Chabradze'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Grigol Chabradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigol Chabradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigol Chabradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigol Chabradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Telavi

31 Aralık 2020 yılında Saburtalo

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

Grigol Chabradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigol Chabradze şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Grigol Chabradze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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