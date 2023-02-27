Grimur İngi Jakobsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grimur İngi Jakobsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grimur İngi Jakobsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grimur İngi Jakobsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grimur İngi Jakobsson 26 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grimur İngi Jakobsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍF Grótta futbol takımında oynamaktadır. ÍF Grótta takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Grimur İngi Jakobsson'nin ÍF Grótta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grimur İngi Jakobsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grimur İngi Jakobsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grimur İngi Jakobsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grimur İngi Jakobsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2019 yılında Grótta

21 Nisan 2021 yılında KR Reykjavík

22 Nisan 2021 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík

21 Şubat 2023 yılında Grótta

Grimur İngi Jakobsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grimur İngi Jakobsson şuan ÍF Grótta takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Grimur İngi Jakobsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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