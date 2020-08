Koronavirüs sürecinde grip aşısı yaptırıp yaptırmama arasında konusunda kararsız kalan bireyler, internete Grip aşısı yaptırılmalı mı? Grip Aşısı Hakkında Bilinmeyenler yazarak bilgi almayı sürdürüyor. Bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

GRİP AŞISI YAPTIRILMALI MI? GRİP AŞISI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Grip aşısı koruma amaçlı yapılan, inaktif bir aşısıdır ve bu nedenle grip olmadan önce yaptırılmalıdır. Grip olduktan sonra yapılan aşılar herhangi bir işe yaramamaktadır.

Grip aşısı, her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan 3 grip virüsüne karşı etkili olacak şekilde üretilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü yıl boyunca virüsleri izleyerek o yıl en yaygın olacak ve etkili olacak olanları belirler.

Grip aşısı her yıl Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği en yaygın 3 virüsü içerecek şekilde geliştirilir. Bu nedenle her yıl düzenli olarak grip aşısı yaptırılması gerekmektedir. Grip aşısı yaklaşık olarak 6 ay boyunca etkilidir bu nedenle her yıl Eylül ayında tekrarlanması tavsiye edilmektedir.

KİMLER AŞI OLMALI?

Sağlık Bakanlığı özellikle grip aşısı olması gereken bir risk grubu belirlemiştir. Bu raporda göre evde astımlı birisi var ise o evde yaşayan herkesin grip aşısı olması tavsiye edilmektedir.

Ayrıca kanser tedavisi gören, kortizon ilaçları kullanan, romatizmal ağır hastalık nedeniyle biyolojik ajan kullanan,şeker hastalığı bulunan ya da kemik iliği ya da organ nakli olan ve bu yüzden bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilerin aşı olması gerekmektedir.

Özellikle Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bağışıklık sisteminin korunması hayati önem taşımaktadır. Son bahar sezonunda normal soğuk algınlığı ve gripler ile birlikte covid-19 riski daha fazla artması beklenmektedir. Özellikle risk gruplarının ve 50 yaş üstü grupların grip aşısı yaptırması önemlidir.

GRİP AŞISI YAPTIRMANIN SAKINCALI OLDUĞU DURUMLAR

Grip aşısı her ne kadar koruyucu bir aşı olsa da bazı durumlarda kullanılmaması gerekmektedir. Grip aşısı olmaması gereken grupların başında 6 aydan küçük bebekler gelmektedir.

Ayrıca yumurtaya karşı şiddetli alerjisi olan kişilere de bu aşı uygulanamamaktadır. Daha önce grip aşısına alerjik reaksiyon veren kişilerin bir daha bu aşıyı yaptırmaması tavsiye edilmektedir.

Ateşli ağır hastalık olan kişiler de ise hastalık geçinceye kadar aşı yapılmaması gerekmektedir. Çünkü grip aşısı sonrasında birkaç gün boyunca hafif ateşli grip görülebilmektedir.