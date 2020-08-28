Grip aşısının faydaları ve zararları nelerdir? Kış aylarının en çok rastlanan hastalığı grip neredeyse her yıl binlerce insana bulaşıyor. Özellikle çocuklar, 65 yaş ve üstü yetişkinler ve hamile kadınlar için ciddi bir hastalık olabiliyor. Corona virüsü salgınının tüm dünyada giderek artmasıyla birlikte grip aşısı hassasiyeti de arttı. Peki grip aşısının faydaları ve zararları nelerdir? Grip aşısının yan etkileri nelerdir? İşte Grip aşısı hakkında merak ettiğiniz soruların cevabı...

Grip aşısı tartışması ülkemizde her yıl gündeme gelmekte. Kış aylarına geldikçe uzmanlara sıkça yöneltilen grip aşısı olunmalı mı? Grip aşısının zarar var mı? soruları herkes tarafından bu yıl corona nedeniyle daha fazla merak görüyor.

Peki grip aşısı olunmalı mı? Grip aşısı insanın bağışıklık sistemini uyarıp, griple savaşmaya hazır hale getirmek için vücuda verilen bir grip virüsüdür. Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar.

GRİP AŞISININ FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Mevsimsel olarak yapılan grip aşısı, gripten korunmak için uygulanan yıllık bir aşıdır. CDC’ye göre grip aşısı kendinizi ve ailenizi gripten korumanın en iyi yoludur.

GRİP AŞISI ZARARLARI NELERDİR?

Kış mevsiminde ortaya çıkan grip salgını hemen hemen herkeste görülebilir. Salgından korunmak için grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşı için en uygun zaman gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen önce yapılmasıdır. Ekim ve Kasım ayları aşı yaptırmak için en uygun zamandır. Grip aşısının yararı olduğu gibi zararları da bulunuyor. aşı yapılan kolda ağrı, kızarıklık, halsizlik-kırıklık hali, hafif ateş gibi etkiler görülebilir. Özellikle İlk kez grip aşısı yaptıracaklar, yumurta alerjilerinin olup olmadıklarını bilmelidir. Aşı yaptırdıktan sonra ağrı şiddetlenirse uzman doktora başvurmak gerekir.

GRİP AŞISI FAYDALARI NELERDİR?

Grip aşısı vücudu koruyor ve hastalıklara karşı kişiyi dinç tutuyor. Soğuk kış mevsiminde ortaya çıkan ve bulaşma riski taşıyan grip rahatsızlığı kişinin bitkin ve yorgun hissetmesine sebep olur. Grip aşısı yöntemiyle hastalıklardan korunabilirsiniz. Grip aşısı insan vücuduna enjekte edildiğinde vücutta bazı moloküller oluşacaktır. Böylece vücut bu mikropla karşılaştığında, bu mikrobu hemen tanıyacak ve yok edecektir. Aşı yöntemiyle kişi hastalıktan korunmuş olur.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.



Aşılarınızı her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulatmanız önerilir.. Grip aşısı +2-+8 derece arasında buzdolabında saklanmalı ve kesinlikle dondurulmamalıdır.



Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi olsa olsa bir tesadüf olabilir, ancak salgın sırasında aşı yapıldığında bu tesadüf hiç de nadir değildir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda virüs verilmez ve aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Grip aşısı Ekim ve Kasım aylarında yapılmalıdır. Grip aşısı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyucu etkisini göstermeye başlar. Bilindiği üzere grip aşısı için en ideal zaman, grip enfeksiyonun başlamadan önceki dönemdir.

GRİP AŞISI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Grip aşısı üç veya dört grip virüsü suşuna karşı koruma sağlar. Üç değerli grip aşıları, iki influenza A suşu H1N1 ve H3N2’ye ve bir grip B suşuna karşı koruma sağlar. 2013-2014 yılı grip mevsiminde ilk kez sunulan dört değerli grip aşıları, üç değerli bir aşı ile aynı suşları ve ekstra bir grip B suşunu korur.

CDC, aşı enjekte etmek için yüksek basınçlı bir akışkan akışını kullanan, jet enjektör ile verilen iğnesiz bir grip aşısının bulunduğunu ve 18 ile 64 yaş arası yetişkinler için onaylandığını söyledi.

GRİP AŞISI HAMİLE KADINLAR YAPTIRABİLİR Mİ?

CDC’ ye göre yapılan çalışmalar grip aşılarının hamileliğin her aşamasında kadınlar için güvenli olduğunu göstermektedir. Schaffner, ‘Hamile kadınlar grip olduklarında daha şiddetli bir hastalığa yakalanma eğilimine sahip oldukları için grip aşısı olmaları oldukça önemlidir’ dedi.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI

1) Gribin yaşamsal risk oluşturduğu ve tıbbi açıdan mutlaka aşılanması önerilenler:

• 65 yaşından yaşlılar

• Şeker hastaları

• Astım hastaları

• Kronik akciğer hastaları

• Kronik kalp ve damar sistemi hastaları

• Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler

(kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar)

• Huzurevi, bakımevi vb ortamlarda yaşayanlar

2) İkincil risk grupları: 1. risk grubunda yer alanlarla yakın temasta olanlar ve;

• 50-64 yaş arası kişiler

• kronik tıbbi rahatsızlıkları bulunan huzur evi ve diğer kronik bakım kuruluşlarının tüm yaşlardaki sakinleri

• astım dahil pulmoner ve kardiyovasküler sisteme ait kronik hastalıkları bulunan erişkinler ve çocuklar

• bir önceki yılda (şeker hastalığı dahil) kronik metabolik hastalıklar, böbrek disfonksiyonu, hemoglobinopatiler, veya bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle düzenli tıbbi takip veya hastaneye yatırılmaları gerekmiş olan erişkinler ve çocuklar

• Sağlık Personeli

• Yukarıda belirtilen risk grupları ile aynı ortamda yaşayanlar

• Huzurevi, bakımevi ve benzeri yerlerde çalışan personel

3) Özel gruplar:

• Hamile bayanlar (4 aylıktan itibaren)

• HIV ile enfekte kişiler

• Sık seyahat edenler

• Gribin tıbbi ve ekonomik olumsuz etkilerinden korunmak isteyen kişiler (iş adamları, üretimde çalışanlar, sporcular vb)

GRİP AŞISI KİMLERE UYGULANMAMALI?