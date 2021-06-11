Star TV'de yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında olan Grup Laçin merak ediliyor. Grup Laçin üyeleri kimlerdir? Grup Laçin şarkıları neler? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GRUP LAÇİN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Grup Laçin, 1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerde de bulundu.

1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek,1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım,2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 elemandan oluşmaktadır.

Solist : Hakan Alkar

Bağlama vokal : Ali Abacı

Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

Davul : Timur Ümüt

Bas gitar : Alaskar Abbasov

Klarnet : Serkan Çağrı

Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

GRUP LAÇİN ŞARKILARI NELER?

Albümler

Türküden Sevgiye (1994)

Doğaçlama Yürek (1996)

Bekar Gezelim (1998)

Sevdalım (2000)

Ayşelerin Ayşesi (2002)

Laçin (2004)

Şinanari (2007)

Samsak Döveci (2013)