GSB burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Yüksek Öğrenim GSB burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak, başvuruların tamamen dijital ortamda değerlendirildiğini belirterek, "Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere GSB Bursu ya da Kredi tahsisinde bulunuluyor. Halen GSB burs ve kredi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs ve kredi verilecek öğrencilerimizle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayımız yaklaşık 1 milyon 700 bini bulacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.