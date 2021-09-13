GSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? | GSB işçi alımı kura sonuçları 2021

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1350 Spor Uzmanı ve Antrenör personel alımı ilanını yayınladı. Yayınlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” alımı yapılacaktır" ifadeleri duyuruldu. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? | GSB işçi alımı kura sonuçları 2021 İşte detaylar...

GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2021

İŞKUR tarafından düzenlenen kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Kuranın yapılacağı yer henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Bakanlık kura sonuçlarını duyuracaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

ÖZEL ŞARTLAR

Antrenör pozisyonları için;

a) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

- Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik Spor Bakanlığı işçi alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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