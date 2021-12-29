GSB taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak yurt yönetim personeli boş pozisyonları için belirlenen Ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç katı kadar çağırılacak adaylar arasından, sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli” alımı yapılacağı duyuruldu. Bunun hemen ardından "GSB yurt yönetim personeli pozisyon ve kontenjan tablosu 2022 | GSB yurt yönetim personeli erkek, kadın şartlar 2022" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ POZİSYON VE KONTENJAN TABLOSU 2022 | GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ERKEK, KADIN ŞARTLAR 2022

Erkek ve kadın yurt yönetim personelleri olarak ikiye ayırdığımız şartlar ve kontenjan sayısına, aşağıdaki bilgilerden erişebilirsiniz. KPSS P3 göre alım yapılmaktadır.

YURT YÖNETİM PERSONELİ (ERKEK) 1. GRUP ŞARTLAR

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Kontenjan sayısı: 60

YURT YÖNETİM PERSONELİ (ERKEK) 2. GRUP ŞARTLAR

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Kontenjan sayısı: 99

YURT YÖNETİM PERSONELİ (ERKEK) 3. GRUP ŞARTLAR

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Kontenjan sayısı: 99

YURT YÖNETİM PERSONELİ (ERKEK) 4. GRUP ŞARTLAR

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Kontenjan sayısı 30

YURT YÖNETİM PERSONELİ (ERKEK) 5. GRUP ŞARTLAR

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak. Kontenjan sayısı: 30

YURT YÖNETİM PERSONELİ (KADIN) 1. GRUP ŞARTLAR VE KONTENJAN

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak Kontenjan sayısı 74

YURT YÖNETİM PERSONELİ (KADIN) 2 GRUP ŞARTLAR VE KONTENJAN

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Kontenjan sayısı 100

YURT YÖNETİM PERSONELİ (KADIN) 3 GRUP ŞARTLAR VE KONTENJAN

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Kontenjan sayısı 100

YURT YÖNETİM PERSONELİ (KADIN) 4 GRUP ŞARTLAR VE KONTENJAN

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Kontenjan sayısı 30

YURT YÖNETİM PERSONELİ (KADIN) 5 GRUP ŞARTLAR VE KONTENJAN

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak. Kontenjan sayısı 30

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.