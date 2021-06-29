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GTA 6 ne zaman çıkacak?

Daha önce Call of Duty, Battlefield gibi ünlü oyunlardaki sızıntılarıyla karşımıza çıkan Tom Henderson bu kez GTA 6 için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada milyonlarca oyuncusu olan ve çıkış tarihi merakla beklenen oyun için bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Oyunseverler GTA6 ne zaman çıkacak sorusuna cevap arıyor. Detaylar haberimizde...

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Henderson’ın açıklamalarına göre, Rockstar Games son zamanlarda geliştirici ekibi çok fazla zorlamak istemiyor.. Bu nedenle de oyunun tanıtım tarihi uzayıp duruyor. Gecikmenin bir diğer nedeni de GTA üzerinde kaliteden taviz vermek istemeyen ekibin tam anlamıyla hazır olmadan haberi sunmak istememesi.

İddialara göre Rockstar Games şu an için oyunu yalnızca PlayStation5, Xbox Series X/S ve PC için çıkarmayı planlıyor. Bu nedenle şirket, yeni nesil konsolların yaygınlaşmasını bekliyor da olabilir. Diğer bir iddiaya göre de GTA 5 halen popülerken, marka GTA 6 'yı piyasaya sürmek için acele etmiyor.

VICE CİTY HARİTASI YENİDEN GELİYOR

Daha önce çıkmış bazı iddialar da Tom Henderson tarafından yalanlandı. Oyunun 80'li ya da 90'lı yıllarda geçebileceği söylenmiş bu da oyuncuları oldukça heyecanlandırmıştı fakat Henderson, GTA 6'nın daha modern bir ortamda geçeceğini ileri sürdü.

Bu bilgilerin yanı sıra Henderson oyuna Vice City haritasının tekrar ekleneceğini belirtti. Ayrıca oyunun GTA 5 gibi birden fazla ana karaktere sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu karakterlerden birinin teknoloji ve hack tarafında yetenekli bir kadın olacağı da iddia ediliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyuncular bu büyük yapımın ne zaman çıkacağını oldukça merak ediyor. Bu konu hakkında da bilgi veren Tom Hendersen, oyunun bazı nedenlerden dolayı 2024 ya da 2025 yılına kadar gelmeyebileceğini belirtiyor. Hendersen'a göre bu nedenlerden bir tanesi, Rockstar Games'in çalışanlarının çok fazla yorulmasını istememesi. İddiaya göre Rockstar Games, çalışanların GTA 6'nın çıkışı her gün saatlerce çalışmasını istemiyor.

 

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