Guardiola, parayı yine stopere harcadı! Man. City, Ruben Dias'ı 68 milyon Euro'ya satın aldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon avroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon avro karşılığında renklerine bağlayacak.

GUARDİOLA SAVUNMAYA 237 MİLYON EURO HARCADI

Pep Guardiola, 2016 yılında Manchester City'nin başına geçtiğinde bu yana savunmaya yaptığı harcamalar ile dikkat çekiyor. Bu sezonun başında Bournemouth'dan Nathan Ake'yi 45.3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan City, bu sezonun ikinci stoper takviyesini yaptı. İngiliz ekibinde, Ruben Dias transferi ile stopere yapılan takviyelerin maliyet, 237 milyon Euro'yu buldu.

Guardiola, İngiliz ekibinin başına geldikten sonra savunmanın ortasına John Stones (55.6 milyon Euro), Aymenic Laporte (65 milyon Euro), Philippe Sandler (2.5 milyon Euro), Ko Itakura (1.1 milyon Euro), Nathan Ake (45.3 milyon Euro) ve Ruben Dias’ı (68 milyon Euro) kadrosuna kattı.