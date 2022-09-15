Guatemala’da bağımsızlık gününde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Guatemala'da bağımsızlık günü kutlamalarında fazla kalabalıktan dolayı oluşan izdihamda meydanda bulunan 9 kişi hayatını kaybetti 20 kişi ise yaralandı.

Rukiye Karapunar
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Guatemala'nın Quetzaltenango kentinde bağımsızlık gününü kutlamak için düzenlenen bir konserde izdiham çıktı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden 9 kişiden 2'sinin çocuk olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin henüz kimliğinin tespit edilmediği belirtilmedi.

Guatemala’da bağımsızlık gününde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşanan izdihamdan dolayı meydana gelen olay orada bulunan görgü tanıkları organizatörlerin giriş- çıkışları kapattığını ancak arkadan gelenlerin kapının açık olduğunu düşünerek birbirlerini ittiğini ve izdiham çıktığını söyledi.

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