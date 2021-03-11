Guatemala'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guatemala'nın Bayrağı Nasıldır?

Guatemala Cumhuriyeti, kısaca Guatemala, Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde bir ülkedir. Kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador'la komşudur. Ayrıca doğuda Karayip Denizi'ne, batıda Büyük Okyanus'a kıyısı vardır. Başkenti Guatemala'dır. 372 Havalimanı bulunmaktadır.

Guatemala'nın Başkenti?

“Guatemala” şehri Guatemala'nın başkentidir.

Guatemala'nın Para Birimi Nedir?

“Guatemala Quetzalı” Guatemala'nın para birimidir.

Guatemala'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Guatemala'nın telefon alan kodu : + 502

Guatemala'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Guatemala

Guatemala'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Guatemala

Guatemala'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Guatemala

Guatemala'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Guatemala City

Guatemala'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

La Nueva Guatemala de la Asunción

Guatemala'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Guatemala

Guatemala'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Guatemala'nın Bayrağı Nasıldır?