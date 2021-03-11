Guatemala'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guatemala'nın Bayrağı Nasıldır?
Guatemala'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Guatemala'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Guatemala hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Guatemala Cumhuriyeti, kısaca Guatemala, Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde bir ülkedir. Kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador'la komşudur. Ayrıca doğuda Karayip Denizi'ne, batıda Büyük Okyanus'a kıyısı vardır. Başkenti Guatemala'dır. 372 Havalimanı bulunmaktadır.
Guatemala'nın Başkenti?
“Guatemala” şehri Guatemala'nın başkentidir.
Guatemala'nın Para Birimi Nedir?
“Guatemala Quetzalı” Guatemala'nın para birimidir.
Guatemala'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Guatemala'nın telefon alan kodu : + 502
Guatemala'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Guatemala
Guatemala'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Guatemala
Guatemala'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Guatemala
Guatemala'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Guatemala City
Guatemala'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
La Nueva Guatemala de la Asunción
Guatemala'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Guatemala
Guatemala'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca