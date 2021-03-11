Guernsey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guernsey'in Bayrağı Nasıldır?

Guernsey, Normandiya açıklarında İngiliz Kanalı'nda bir İngiliz Kraliyet Bağımlılığı olan Guernsey Bailiwick'in bir parçası olan bir adadır. Saint-Malo ve Cotentin Yarımadası'nın kabaca kuzeyindeki bir ada grubu olan Kanal Adaları'nın ikinci en büyüğüdür.

Guernsey'in Başkenti?

“St Peter Port” şehri Guernsey'in başkentidir.

Guernsey'in Para Birimi Nedir?

“Guernsey sterlini” Guernsey'in para birimidir.

Guernsey'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Guernsey'in telefon alan kodu : + 44

Guernsey'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Guernsey

Guernsey'in Türkçe Başkent Telaffuzu

St Peter Port

Guernsey'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Guernsey

Guernsey'in İngilizce Başkent Telaffuzu

St Peter Port

Guernsey'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

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Guernsey'in Bayrağı Nasıldır?