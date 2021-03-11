Guernsey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guernsey'in Bayrağı Nasıldır?
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Guernsey, Normandiya açıklarında İngiliz Kanalı'nda bir İngiliz Kraliyet Bağımlılığı olan Guernsey Bailiwick'in bir parçası olan bir adadır. Saint-Malo ve Cotentin Yarımadası'nın kabaca kuzeyindeki bir ada grubu olan Kanal Adaları'nın ikinci en büyüğüdür.
Guernsey'in Başkenti?
“St Peter Port” şehri Guernsey'in başkentidir.
Guernsey'in Para Birimi Nedir?
“Guernsey sterlini” Guernsey'in para birimidir.
Guernsey'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Guernsey'in telefon alan kodu : + 44
Guernsey'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Guernsey
Guernsey'in Türkçe Başkent Telaffuzu
St Peter Port
Guernsey'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Guernsey
Guernsey'in İngilizce Başkent Telaffuzu
St Peter Port
Guernsey'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce