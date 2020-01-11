Guilherme kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Guilherme hangi takımlarda oynadı?| Guilherme Beşiktaş | Beşiktaş transfer

Guilherme kimdir? Birçok internet kullanıcısı Guilherme ile ilgili arama yapmaya başladı. Beşiktaş'ın Btc Turk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusunu kadrosuna kattığı yönündeki haberler sonrası Guilherme merak konusu oldu. Peki Guilherme kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Guilherme hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde.

GUİLHERME KİMDİR?

Guilherme 21 Mayıs 1991 Brezilya doğumlu, Yeni Malatyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Braga kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.