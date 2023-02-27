Guillermo Gauna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Gauna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Gauna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Gauna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Gauna 27 Mayıs 2000 tarihinde Den Helder şehrinde doğmuştur. Hollanda,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Gauna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Gauna'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Gauna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Gauna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Gauna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Gauna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2017 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2019 yılında AZ Alkmaar U21

1 Ocak 2020 yılında Almere City U21

1 Temmuz 2020 yılında Almere City

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Liepaja

Guillermo Gauna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Gauna şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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