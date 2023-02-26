Guily Manziba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guily Manziba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guily Manziba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guily Manziba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guily Manziba 6 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Guily Cyprien Manziba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guily Manziba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Guily Manziba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guily Manziba'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guily Manziba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guily Manziba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guily Manziba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guily Manziba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Saint Eloi

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Zanaco FC

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2020 yılında SuperSport Utd.

24 Ocak 2023 yılında AmaZulu FC

Guily Manziba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guily Manziba şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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