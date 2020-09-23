Guinness rekortmeni karikatürist Erdil Yaşaroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Guinness rekortmeni karikatürist Erdil Yaşaroğlu kimdir? Oyuncu Begüm Kütük’le evli olan Erdil Yaşaroğlu karikatürlerini paylaşan kişilere 18 bin TL telif davası açacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki Erdil Yaşaroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi? Eşi kim?

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, internette kendi karikatürünü paylaşan herkese avukatlık şirketi üzerinden 18 bin liralık telif davası açtığı iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Yalnızca ticari amaçlarla karikatürlerini yayımlayan kişi ve kurumlara telif davası açtığını belirten Yaşaroğlu, “Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR?

Erdil Yaşaroğlu 2 Kasım 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Erdil Yaşaroğlu yaş olarak 49 yaşındadır. Erdil Yaşaroğlu aslen Rizeli’dir. Erdil Yaşaroğlu burcu ise Akrep’tir. İlk kez 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu çocukluk tutkusunu sonraki yıllarda da sürdürmeyi başardı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden mezun olan Yaşaroğlu dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

İlk profesyonel karikatürü 1989 yılında Güneş gazetesinde yayınlanan Erdil Yaşaroğlu, Limon dergisi için çizmeye başladı. Derginin Leman adını almasından sonra 2002 yılına kadar çalışmayı sürdürdü. 1990 yılında televizyon sektörüyle tanışan çizer Plastip Show, Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu ve Beyaz Show gibi ünlü programlarda görev aldı. 1999 yılında kendine ait ‘Komikzade.net’ isimli web sitesini kuran Yaşaroğlu çizimlerini sunmaya devam etti.

2002 yılında arkadaşlarıyla beraber Penguen mizah dergisini kuran çizimleriyle tanınmaya başlandı. Komikzade serisiyle kitap yazmaya başlayan Erdil Yaşaroğlu kitapları arasında; Kelebek Hayatlar, Sosyal Hayatlar, Takma Kafana, İlişkiler, İş Dünyası, Köpekler, Kediler, Serseriler, Kirli Dünya, Neşeli Günler, Dünyayı Kurtaran İnek, Yalan Dünya, Kötü Kitap, Kıllı Kitap, Ördek Kitap, Kurnaz Kitap, Komik Kitap, Oyuncak Kitap, Saçma Kitap ve Sonun Başlangıcı yerini aldı.

“Galaksiye Notumuz Var!” projesiyle Guinness rekortmeni olmayı başaran Erdil Yaşaroğlu 16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu Begüm Kütük ile hayatını birleştirdi.