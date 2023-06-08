Nemlendirici etkisi ile Gül suyu, cilde doğal bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Cilt tonlayıcı olarak Gül suyu, cildin tonunu dengelemeye yardımcı olabilir. Gözenekleri sıkılaştırır ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Ciltteki kızarıklığı azaltabilir ve cilt tonunu eşitleyebilir. Peki, gül suyu faydaları nedir? Gece yatmadan gül suyu sürmenin faydası var mı?

Gece Yatmadan Gül Suyu Sürmenin Faydası Var mı?

Antioksidan özellikleri vardır. Gül suyu antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak cilt sağlığını korur. Antioksidanlar ayrıca yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Gençlik iksiri olarak da bilinen gül suyu saf ve büyüleyici bir aromaya sahiptir.

Haberin Devamı

Yatıştırıcı etkisi ile Gül suyunun hoş kokusu ve hafif yatıştırıcı özellikleri vardır. Bu nedenle, rahatlama sağlamak ve stresi azaltmak için kullanılabilir. Gece yatmadan önce gül suyu sürmek, rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir ve uyku kalitesini artırabilir.

Gül Suyunun Diğer Etkileri

Gül suyunun etkileri kişiden kişiye değişebilir ve herkes için aynı sonuçları garanti etmek mümkün değildir. Bazı insanlar gül suyuna karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilir veya ciltleri hassas olabilir. Bu nedenle, herhangi bir yeni ürünü kullanmadan önce, özellikle hassas bir cilt tipiniz varsa, bir uzmana danışmanız önemlidir.

Haberin Devamı

Gece yatmadan önce gül suyu sürmenin faydaları kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar gül suyunun rahatlatıcı etkisini sevdikleri ve uykuya yardımcı olduğunu bildirmişlerdir. Ancak bilimsel olarak bu konuda yapılmış kapsamlı araştırmalar sınırlıdır. Yine de, hoş bir koku ve rahatlama hissi size yardımcı oluyorsa, gece yatmadan önce gül suyu sürmekten fayda görebilirsiniz.

Gül Suyu Nasıl Kullanılır?

Gül suyu denilince akla ilk olarak cilt bakım ürünü olduğu gelir. Ancak güzel kokusu, doğal ve faydalı içeriğinden dolayı birçok alanda kullanımı tercih edilen bir üründür. Yiyecek ,kozmetik, ilaç, tıp ve eczacılık gibi birçok sektörde kullanımı mevcuttur. İçeriğindeki doğal minerallerden dolayı yiyeceklerde vitamin ve aroma vermek için kullanılır. Ülkemizde güllaç, lokum, muhallebi, dondurma, baklava gibi birçok tatlının içinde yerini alır. Hoş kokusuyla parfüm, krem ve kozmetik ürünlerin içerisinde bulunur.

Peki gül suyu içilir mi? Evet, içilebilir hatta gül suyu içmek soğuk algınlığı ve boğaz ağrılarına iyi gelebilir. İçilebilir gül suyu, sinirleri rahatlatarak yorgunluğu atmanızı sağlar. Vücuttaki ödemi atarak iltihapları iyileştirir. Bitkinin suyunu cildinizi nemlendirmek için ister içerek tüketebilir isterseniz cildinize uygulayarak da kullanabilirsiniz.

Gül Suyu Yüze Nasıl Uygulanır?

Gül çiçeğinin suyu ile yüz temizleme oldukça kolay ve pratiktir. Temiz bir pamuğa gül suyu damlatarak yüzünüze nazikçe uygulayın. Bu işlem cildinizdeki fazla yağ ve kiri temizlemenize yardımcı olur. Doğal nemlendirici olan gül suyunu tonik olarak kullanıp, cildinizde tıkanmış gözeneklerden kaynaklı sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Gül Suyu Saça Nasıl Uygulanır?

Gül suyunu saça uygularken isterseniz şampuan ya da saç kreminizin içine ekleyebilir isterseniz de bir sprey şişesinin içine koyarak doğrudan saçınıza sıkabilirsiniz.

Gül Suyunun Faydaları Nelerdir?

Cildin pH değerini koruyup, antiseptik özelliği ile akne ve sivilce oluşumunu önlediği için sabun ve yüz temizleyici ürünlerinde de bileşen olarak kullanılan gül suyunun faydaları şunlardır:

Cildi nemlendirip, kuruma ve gerginlik oluşmasını önler

Cilt gözeneklerini temizler, yağlanmayı azaltıp sivilce ve akne oluşumlarını kurutur

Antioksidan ve anti-infalamtuar etkisi ile yaş kaynaklı kırışıklıkların oluşumunu geciktirir

Ciltteki ölü deriyi atıp, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur

Mantar ve egzama kaynaklı kaşıntıları azaltır

Göz altı torbalarına iyi gelir

İçeriğinde ki E vitamini nemlendirici etki yaratmasını sağlar

Traş sonrasında cilt tahrişini önler

Güneş yanıklarının iyileşme sürecini hızlandırır

Cildin pH seviyesini dengede tutar

Hassas ciltlerde kullanıma uygundur

Sahip olduğu bileşikler saç köklerini besleyip, güçlendirir

Gül Suyu Cilde Faydaları Nelerdir?

Bitkinin suyu, ferah yapısı ve hoş kokusuyla en çok tercih edilen ürünler arasında yerini alır. Her cilt tipi için kullanımı uygundur. Gül suyunun cilde faydalarından bazıları şu şekilde listelenebilir:

Nemlendirici Özelliği Vardır

Cildin nem dengesini korur. Doğal bir içeriği olduğu için nemlilik sağladığı gibi her cilt tipine faydalıdır.

Tonik Özelliği Görür

Gül bitkisinin suyu cildiniz için mükemmel bir toniktir. Makyaj sonrası ve gece yatmandan gül suyu ile yüz temizleme yaparak parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Losyon Olarak Kullanılır

Bitkinin suyu aynı zamanda losyon olarak kullanılır. Erkekler tıraş olduktan sonra ciltte oluşan tahrişi engellemek amacıyla kullanabilir. Kadınlar, kimyasal malzemelerden oluşan makyaj temizleme losyonu yerine gül suyunu tercih edebilir. Böylece cildi temizlemek hem daha doğal hem daha ekonomik olur.

Şişkin Gözler

Göz altı şişliklerinize iyi gelir. Antiseptik özelliği sayesinde uykusuz ve yorgun uyandığınız zaman göz altı şişliklerinize kullanabilirsiniz. Bir süre buzdolabında dinlendirip pamuğa sıkarak gözaltı bölüme koyabilirsiniz. Bir süre sonra göz altı şişliklerin indiğini görürsünüz.

Cilt Lekelerine İyi Gelir

Cildin pH dengesini koruyarak cildinizde oluşan lekelerin giderilmesinde önemli bir rol oynar. Hava şartlarından oluşan cildinizde biriken toksinlerin atılması konusunda cilde yardım eder. Tıkanmış gözenekleri açarak cildinizin pürüzsüz bir tabakaya sahip olmasını sağlar. Mat görünümlü ciltlere düzenli kullandığında sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olurlar.

Gül Suyu Nasıl Yapılır?

Gül bitkisinin suyunu elde etmek için iki yöntem uygulanır. İlk yöntem, kuru veya yaş gül gül yaprakları 90°C civarında, kaynama derecesine ulaşmamış sıcak suya atılır ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir. Oda sıcaklığına geldikten sonra süzerek evde yapılmış doğal gül suyunuz kullanıma hazır olacak. Ancak bilinmesi gereken, bu şekilde elde edilen gül suyu damıtılarak elde edilenler kadar uzun ömüre sahip olmayacağından hızlıca tüketilmesi gerektiğidir.