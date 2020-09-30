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  3. Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

Ankara'da dağlık alanda ölü bulunan Gülay Uygun ile ilgili emniyetin hazırladığı fezleke savcılığa gönderildi. Fezlekede Gülay Uygun’un adım adım ölüme gittiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yer aldı.

Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! 1110

Ankara Keçiören'de 3 Haziran'da evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edilse de Çakır'ın ailesi, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un yargılanmasını istedi. Polis tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden Ümitcan Uygun'a çevrildi. Müge Anlı ise  Ümitcan Uygun'un şiddet uygulamasını gerekçe göstererek Uygun'a bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti.