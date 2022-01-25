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  3. Gülben Ergen kimleri hedef aldı? "Öyle soğuyorum ki" diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti! "Göze soka soka..."

Gülben Ergen kimleri hedef aldı? "Öyle soğuyorum ki" diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti! "Göze soka soka..."

Kar yağmasının ardından ünlü isimlerin paylaşımlarının da artmasına Gülben Ergen'den sert tepki geldi. "Şu karda zevki sefa içerisinde olanlara hiç değil, sefasını göze soka soka paylaşım yapanlardan öyle soğuyorum ki." diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Gülben Ergen kimleri hedef aldı? "Öyle soğuyorum ki" diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti! "Göze soka soka..."

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hangi ünlü isimleri hedef aldığını merak ettirdi. 

Kar yağışının tüm yurtta etkisini göstermesinin ardından herkes sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayarak kar paylaşımlarına kendi hesaplarında yer verdi. 

Gülben Ergen kimleri hedef aldı? Öyle soğuyorum ki diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti! Göze soka soka...

"BİRAZ DUYARLILIK"

Bu paylaşımlara Gülben Ergen'den sert bir tepki geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından bir yazı paylaşan Ergen şu sözlere yer verdi;

"Şu karda zevki sefa içerisinde olanlara hiç değil, sefasını göze soka soka paylaşım yapanlardan öyle soğuyorum ki. Açlıkla, hastalıkla, yoklukla sınav veren o kadar insan var ki. Sadece SMA hastası çocuklar başlı başına duyarlılık sebebi. Biraz duyarlılık, biraz!"

Gülben Ergen kimleri hedef aldı? Öyle soğuyorum ki diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti! Göze soka soka...

Emine Özfalcı
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