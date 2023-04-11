Güldür Güldür Mehtap Kim? Nereli! Hangi Dizilerde Rol Aldı! Çalışmaları Neler

Televizyon dünyasının vazgeçilmezi olan oyuncular gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kimi ünlüler özel hayatları ile kimi ünlüler de iş hayatı ile sevenlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bazı oyuncular televizyon ya da oyunculuk sektöründe ki yerini koruyabilirken, bazı oyuncular ise kısa süre sonra kaybolup gidebilmektedir.

Halk tarafından sevilip, kabul gören oyuncular her zaman ekranlardaki yerlerini korumaya devam etmektedir. Bu oyunculardan ya da ünlülerden biri olan Meltem Yılmazkaya da tam olarak bu tarife uygundur. Halk tarafından benimsenmiş ve kabul görmüş bir kişilik olarak televizyon ekranlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor.

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Meltem Yılmazkaya Nereli

Güldür Güldür adlı komedi programının en gözde isimlerinden biri olan Mehtap asıl adı ile Meltem Yılmazkaya ciddi bir seven kitlesine sahiptir. Oyunculuğu ve güzelliği ile gözleri dolduran Mehtap kariyerine kariyer katmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni işlere imza atarak kendisini ispatlayan güzel oyuncunun kariyerinde ki ilerleyişi de bir hayli ilginçtir.

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 yılında İstanbul da doğmuştur. 37 yaşında olan güzel oyuncu, oyunculuğu dışında şarkı da söylemektedir. 2013 yılında çekimlerine başlanan Güldür Güldür programı ile mehtap karakterine can vermiştir. Mehtap karakteri tüm Türkiye de tanınmış ve ilgiyle izlenmeye devam etmiştir.

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Çocukluğundan beri tiyatroya karşı ilgisi vardı. 13 yaşında animatörlük yapmaya başladı. Mujdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Yeditepe Üniversitesinde burslu olarak eğitim almıştır. Güzel Sanatlar Fakültesini bitirmiştir. Ve 2012 yılında mezun olmuştur.

Hangi Dizi Ve Filmlerde Rol Aldı

Okul hayatından beri sinema ve oyunculuk mesleğini yapmaya devam etmiştir. Bazı sanat okullarında drama dersleri de vermiştir. 2009 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başlamıştır. Rol aldığı filmler ise Aile Saadeti, Benim Annem Bir Melek, Şen Yuva, Beşer Beşer, Adım Bayram Bayram, Aşkın Halleri, Güldür Güldür, Aldırma Gönül, Dedemin Fişi, Kaçma Birader, Cici Babam gibi pek çok film de yerini alarak oyunculuğunu ispatlamıştır. Bu yapıların içinde en çok Güldür Güldür show ile fazlası ile tanındı. Turkiye'de Mehtap karakteri ile gönüllerde yerini aldı.

Güldür Güldür Mehtap, birçok alanda faaliyetler sergilemiştir. Türkiye’de kadın sorunlarını ele alarak, üzerinde çalışmalar yapmıştır. Kadına yönelik şiddeti, ele alan filmi dikkatleri üzerine çekti. Birçok festivalde seçkin filmler arasında yerini aldı.

İstanbul kısa filmciler derneğinde birinci olarak seçildi. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP VE ÇATOM projeleri ile kadınlara desteğini esirgemedi. Bu bölgelerde gönüllü olarak yaratıcı drama atölyeleri yaptı. Lise hayatı yıllarında şarkılar besteleyen Meltem Yılmazkaya rol aldığı televizyon programları ve skeçler de şarkılarını seslendirdi. Şarkı ve türküleri ile de izleyicinin gönlünü fet etmeyi başardı.