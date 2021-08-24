Gülgün Feyman kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Gülgün Feyman hangi kanalda? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

GÜLGÜN FEYMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

63 yaşında olan Gülgün Feyman, 31 Mayıs 1958 tarihinde Ankara doğmuştur. Albay bir babanın kızı olan Feyman, Atatürk Üniversitesi'nden mezun olmuştur. İlk kez Erzurum Radyo ve Televizyonu'nda göreve başlamıştır. Oradan Ankara Radyosu'na tayin olmuştur. Bir Türk Müziği programı olan Hoş Sada isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Ümit Aktan ile beraber İyi Haftalar Türkiye isimli sabah programını 4 sene sunmuştur. Daha sonra haber merkezinde görev almaya başlamıştır.

Uzun yıllar TRT'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman, 1990 yılında özel televizyon kanallarının kurulmasıyla birlikte Star TV, Show TV, tekrar Star TV, BRT, Flash TV gibi önemli kanallarda da spikerlik yapmıştır. Kendisi İstanbul Kadıköy'deki Kuşdili Eğitim Merkezi'nde diksiyon dersleri vermektedir. Bir taraftan okutmanlık da yapan Feyman, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda da bir dönem ders vermiştir. Şu anda da görevine İstanbul Aydın Üniversitesi'nde devam etmektedir. Kanal T'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman kısa bir süre süren bu görevinden de ayrılmıştır. Kanal 99'da Kanal 99 Ana Haber'i sunmuştur. 2012'de Meltem TV'de Faruk Karatay ile birlikte haberi sunmuştur. Feyman 2015 milletvekilleri seçimlerinde Vatan Partisi tarafından Kocaeli'de 2. sıradan aday olarak gösterilmiştir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Gülgün Feyman iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1983 yılında inşaat mühendisi Seçim Türkay Baysal ile yaptı. Bu ilk evliliğinden Pelin ve Meriç adlarında 1984 doğumlu ikiz kızları oldu. Gülgün Feyman ikinci evliliğini 12 Mayıs 2010 tarihinde Üroloji Operatör Doktoru Tayfun Budak ile yaptı.

GÜLGÜN FEYMAN HANGİ KANALDA?

Türk haber spikeri. Gülgün Feyman şu an Ulusal Kanal Ana Haber Bültenini sunmaktadır.

NE OLDU?

Afganistan'da Taliban'a destek veren Vatan Partisi'nin yayın organı Ulusal Kanal'daki görevinden temmuz ayında ayrılan Gülgün Feyman, Taliban'a destek açıklamasında bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden de istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açıklamasında "Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları 'Taliban’ı tanımıyoruz, Taliban’ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı 'Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz, Bağımsız Afganistan’ı tanımayanı da tanımıyoruz' denilmişti.

Açıklamada Taliban'ın ülkeyi şeriatla yönetilecek olması "Bağımsızlık, gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan'da olan budur. Taliban'ın şeriat rejimiyle yönetecek olması bu gerçeği değiştirmiyor" diye değerlendirilmişti.