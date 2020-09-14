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Güllük Limanı, 45 yıl süreyle özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Güllük Liman Sahası özelleştirilecek. 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek olan Güllük Limanı ihalesine 12 Kasıma'a kadar teklif verilebilecek.

Güllük Limanı, 45 yıl süreyle özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Güllük Liman Sahası 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Güllük Liman Sahası 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. Geçici teminat bedeli 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

İhale, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının katılabileceği ihaleye, yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dahil olarak iştirak edebilecek. Ortak girişim grubu sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.

İhaleye 12 Kasım'a kadar teklif verilebilecek.



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