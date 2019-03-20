Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen'le 2.sayfa programına konuk olan Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Aslen nereli? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde..

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, moda sektörüne atıldı. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlenmişti. Son zamanlarda verdiği kilolar ve farklı bir projeye imza atıp, tasarımlarını moda klibi halinde yayınlaması ile gündemdedir. Gülşah Saraçoğlu ayrıca, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yapmaktadır.Gülşah Saraçoğlu dünyaca ünlü isimleri de giydirmektedir. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Nicole Kidman'dır.