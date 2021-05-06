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Gülşen Bubikoğlu'ndan koronavirüs ve 20'li yaş paylaşımı

Türk sinemasının efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından 20'li yaş akımına uydu ve koronavirüs salgınına ilişkin paylaşım yaptı. İşte Bubikoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları...

Gülşen Bubikoğlu'ndan koronavirüs ve 20'li yaş paylaşımı 1110

Yeşilçam'ın starı Gülşen Bubikoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem yarattı.