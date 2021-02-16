Gülşen Caymaz kimdir, kaç yaşında? Gülşen Caymaz'a ne oldu, bulundu mu?

Gülşen Caymaz 8 yıldır kayıp olarak aranıyor. 20 yaşındaki Pınar Geyik annesinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'ya konu olan Gülşen Caymaz'n şüpheli kaybı hakkında bilinmeyenler haberimizde.

GÜLŞEN CAYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Daha önce anneannesinin de programa katıldığını belirten Pınar Geyik, Gülşen Caymaz'ın annesiyle tartıştığını ve daha sonra kendisiyle vedalaşıp ortadan kaybolduğunu söyledi.

28 yaşındaki Gülşen Caymaz'a yıllardır ulaşılamıyor.

GÜLŞEN CAYMAZ'A NE OLDU, BULUNDU MU?

13 yaşındayken annesinin kendisini terk ettiğini söyleyen genç kız, Gülşen Caymaz'ın Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti.

Coşkun Bey'de programa katılarak Caymaz'dan kendisinin de haber alamadığını söyledi.