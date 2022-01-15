Gülşen, her konserinde daha da açılıyor! "İzzet Yıldızhan şu an fenalık geçiriyor"

Türk müziğinin gözde isimlerinden Hadise, Gülşen, Simge ve Hande Yener gibi isimlerin konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. Sanatçıların sahne kıyafetleri sanatçıları ve vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında fikirlerini belirtmişti.

Biraz bu topluma göre yaşamaları gerektiğini söyleyen Yıldızhan, "Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı. Ekranda bunu görmek istemiyorum. Peçe ile de sahneye çıkın demiyorum. Bir sanatçının yakışır vaziyette sahneye çıkması gerekir" şeklinde konuşmuştu.

Tartışmaya dahil olmayan Gülşen, konserde tercih ettiği kıyafetlerle adeta bildiğini okumaya devam ediyor. Bu akşam Cahide’de dinleyicileriyle buluşan Gülşen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Ünlü şarkıcıyı gören, "İzzet Yıldızhan şu an fenalık geçiriyor" yorumunu yaptı.