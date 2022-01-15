Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Beykent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200712582Aspidistra ne demek, TDK'ya göre Aspidistra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?TRT1 Gönül Dağı 47. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izleATV Kardeşlerim 35. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleMobilya Ve Dekorasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Beykent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200712458Harita ve Kadastro Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel yaşamını yitirdi! Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımladı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Gülşen, her konserinde daha da açılıyor! "İzzet Yıldızhan şu an fenalık geçiriyor"

Gülşen, her konserinde daha da açılıyor! "İzzet Yıldızhan şu an fenalık geçiriyor"

İzzet Yıldızhan kadın şarkıcıların sahne kıyafetlerini eleştirip "külotla da çıkmayın" yorumunda bulunmasının ardından Gülşen'in tercihlerinin daha da dikkat çekici olması gözden kaçmadı.

Türk müziğinin gözde isimlerinden Hadise, Gülşen, Simge ve Hande Yener gibi isimlerin konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. Sanatçıların sahne kıyafetleri sanatçıları ve vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında fikirlerini belirtmişti.

Gülşen, her konserinde daha da açılıyor! İzzet Yıldızhan şu an fenalık geçiriyor

Biraz bu topluma göre yaşamaları gerektiğini söyleyen Yıldızhan, "Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı. Ekranda bunu görmek istemiyorum. Peçe ile de sahneye çıkın demiyorum. Bir sanatçının yakışır vaziyette sahneye çıkması gerekir" şeklinde konuşmuştu.

Gülşen, her konserinde daha da açılıyor! İzzet Yıldızhan şu an fenalık geçiriyor

Tartışmaya dahil olmayan Gülşen, konserde tercih ettiği kıyafetlerle adeta bildiğini okumaya devam ediyor. Bu akşam Cahide’de dinleyicileriyle buluşan Gülşen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Ünlü şarkıcıyı gören, "İzzet Yıldızhan şu an fenalık geçiriyor" yorumunu yaptı.

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
50
0
0
9
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT