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  3. Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' klibi rekora gidiyor!

Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' klibi rekora gidiyor!

Gülşen ve Edis’in merakla beklenen düeti ‘Nirvana’ bugün ilk gösterim tüm dijital platformlardaki yerini aldı. İkilinin klibi yarım saat içerisinde 97 bin görüntülemeye ulaştı.

Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' klibi rekora gidiyor!

Gülşen ve Edis’in 2019 yılında hazırlıklarına başladıkları düetleri 'Nirvana' bugün ilk gösterimi ile sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İkilinin klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı ve kısa sürede 97 bin görüntüleme aldı.

Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' klibi rekora gidiyor!

Gülşen ve Edis'in merakla beklenen düet parçaları 'Nirvana'nın ilk gösterimi bugün gerçekleşmişti. Büyük ilgi gören DMC etiketiyle yayınlanan "Nirvana" isimli düet çalışması Youtube'da 97 bin görüntülenme aldı.

Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' klibi rekora gidiyor!

KLİP İÇİN 450 BİN TL HARCANDI!

Gülşen ve Edis'in merakla beklenen düet parçaları 'Nirvana' yayınlandı. İki ünlü ismi bir araya getiren parçanın klibi için 450 bin TL harcadıkları ortaya çıktı. Klip Türkiye'de ilk defa uygulanan bölünmüş ekran teknolojisiyle çekildi.

GÜLŞEN VE EDİS 'NİRVANA' DÜETİ

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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