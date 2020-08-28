Gülşen ve Edis’in 2019 yılında hazırlıklarına başladıkları düetleri 'Nirvana' bugün ilk gösterimi ile sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İkilinin klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı ve kısa sürede 97 bin görüntüleme aldı.

Gülşen ve Edis'in merakla beklenen düet parçaları 'Nirvana'nın ilk gösterimi bugün gerçekleşmişti. Büyük ilgi gören DMC etiketiyle yayınlanan "Nirvana" isimli düet çalışması Youtube'da 97 bin görüntülenme aldı.

KLİP İÇİN 450 BİN TL HARCANDI!

Gülşen ve Edis'in merakla beklenen düet parçaları 'Nirvana' yayınlandı. İki ünlü ismi bir araya getiren parçanın klibi için 450 bin TL harcadıkları ortaya çıktı. Klip Türkiye'de ilk defa uygulanan bölünmüş ekran teknolojisiyle çekildi.

GÜLŞEN VE EDİS 'NİRVANA' DÜETİ