Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

Her yaptığı olay olan şarkıcı Gülşen bu kez de fındık toplarken giydiği kombinle gündeme geldi. Kısa sürede gündem olan o paylaşım sosyal medyayı da ikiye böldü.

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Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

İmamhatip okullarıyla ilgili yaptığı açıklamadan sonra Türkiye gündemine oturan şarkıcı Gülşen bu kez de fındık toplama kombiniyle gündemde.

FINDIK TOPLAMA KOMBİNİ OLAY OLDU

Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz günlerde İmamhatiplerle ilgili olumsuz açıklamalarda bulunduğu için hapse atılmıştı, tahliye olduktan sonra yurtdışına yerleşen sanatçı konser vermek için Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye döner dönmez soluğu ailesinin yaşadığı Ordu'da alan Gülşen fındık bahçesinde fındık topladı, o anları da ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Fındık toplama kombini oldukça dikkat çeken şarkıcı dakikalar içinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı sosyal medya kullanıcıları Gülşen'in kombininin fındık toplamak için uygun olmadığını belirterek yaptığı kombinle dalga geçerken, bazı kullanıcılar da sanatçıya başına taktığı yemeninin çok yakıştığını vurguladı.

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