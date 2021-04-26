Gülşen'den Bakan Derya Yanık'a sert tepki!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, 23 Nisan'da makamında konuk ettiği 10 yaşındaki bir çocuğa Ramazan nedeniyle ikramda bulunmaması ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yanık'a tepki gösterenlerin biri de ünlü şarkıcı Gülşen oldu.

"BU NASIL BİR VİCDANSIZLIK"

Instagram'ın hikaye kısmından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, Yanık'ı istifaya davet ettiğini belirterek, "Koruma altında bir çocuğun ifşa edilmesini kanunlar da biz de kabul edemeyiz. Bunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir de. Üstüne üstlük bu çocuğumuzu bir çikolatadan mahrum bırakarak oradan göndermek nasıl bir vicdansızlık?" ifadelerini kullandı.