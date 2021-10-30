Gülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!​​​​​​​

Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, konserde zor anlar yaşadı. 'Şinanay' şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla Gülşen adeta şoke oldu.

Beşiktaşlı seyirciler, 'Şinanay' şarkısına uyarlanan tezahuratla Galatasaray'a yönelik küfür içeren sözlerle eşlik etti.

GALATASARAY TARAFTARINI KIZDIRACAK HAREKET

Ünlü popçu, durum karşısında gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı. Yaşanan anlar Galarasaray taraftarının tepkisine neden oldu. Gülşen'den ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanan derbinin kazananı 2-1'lik üstünlükle Siyah beyazlı ekip olurken stadyumda Şinanay şarkısı açılmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.

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