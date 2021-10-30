Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener kritik vaka eşiğini açıkladı! Sınır aşılırsa yeniden kapanma gelebilirAdli Tıp ne demek, TDK'ya göre Adli Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!Uzman Çavuş Göktür Demir, kaldığı otelde bileklerini keserek intihar ettiGülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!Ümraniye'de feci kaza! Bariyerlere çarptı, yola savruldu: 4 yaralıİtlaf ne demek, TDK'ya göre İtlaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Best Model'in taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi! Erkan Özerman'ın çalışanından çarpıcı itiraf! "Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacak"Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" demişti! Gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldıSunum yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 2023 seçimlerine hazırlanın, çalışmalarınızı hızlandırın
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Gülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!

Gülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!

Ünlü popçu Gülşen'in konserinde olay yaratacak anlar yaşandı. 'Şinanay' şarkısında eşlik etmeleri için mikrofon uzatılan seyirciler, Galatasaray'a küfretmeye başlayınca, ne yapacağını bilemeyen ünlü sanatçı utancından eliyle yüzünü kapattı.

Gülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!

Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, konserde zor anlar yaşadı. 'Şinanay' şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla Gülşen adeta şoke oldu.

Beşiktaşlı seyirciler, 'Şinanay' şarkısına uyarlanan tezahuratla Galatasaray'a yönelik küfür içeren sözlerle eşlik etti.

GALATASARAY TARAFTARINI KIZDIRACAK HAREKET

Ünlü popçu, durum karşısında gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı. Yaşanan anlar Galarasaray taraftarının tepkisine neden oldu. Gülşen'den ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Gülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanan derbinin kazananı 2-1'lik üstünlükle Siyah beyazlı ekip olurken stadyumda Şinanay şarkısı açılmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.

Gülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!

Gülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!​​​​​​​

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT