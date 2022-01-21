Gülşen'in sözlerine karşılık Seyhan Soylu'dan şok iddia! "Ozan yeni albüm çalışması yaptığı bir hatuna gönül verdi, bu da mı yalan? Gülşen, sahne kostümü ve performansına yönelik son dönemde eleştirinin dozunu arttıran magazincilere karşı sessizliğini bozdu. Buna karşılık Seyhan Soylu, "Ozan yeni albüm çalışması yaptığı bir hatuna gönül verdi, bu da mı yalan? diyerek aldatma iddiasının dozunu arttırarak tekrar hatırlattı.

1 10 Flash TV'de Al Sana Haber programında moderatörlük yapan Seyhan Soylu, sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanacağını iddia etmişti.