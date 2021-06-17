Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah hakkında itirafta bulundu!

İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi reyting rekorları kıran dizilerin hikayesini yazan psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz hafta sezon finali olan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah hakkında açıklamada bulundu.

"DOĞALLIĞINI HİÇ KAYBETMEDİ"

Dizinin konusunun kendisini çok yorduğunu belirterek diziden ayrılan Farah Zeynep hakkında konuşan Budayıcıoğlu, "Farah insan olarak son derece doğal, içten, samimi bir kişiliğe sahip. İlk günden beri dizide gösterdiği oyunculuk performansını çok beğenerek izledim. Oynadığı karakterin içine giren, oyunculuğunda bile doğallığını hiç kaybetmeyen bir sanatçımız." yorumunda bulundu.

İNCİ'NİN YERİNİ KİM ALACAK?

Senaryoda olabildiğince gerçek hikayeye sadık kalmaya çalıştıklarını belirten Budayıcıoğlu, yeni sezonda İnci karakterinin yerini kimin alacağını kendisini de bilmediğini belirterek, "Masumlar Apartmanı sakinlerinin ruhsal sorunları çok ağır. Bu sorunlar nedeniyle hayatları adeta cehenneme dönmüş ama merak etmeyin zamanla onlar da güneşi görecekler." diyerek aydınlık günlerin onları beklediğini açıkladı.

"GERÇEKLER ÇOK DAHA VAHİM"

Diziyi izleyenlerin konuyu abartılı bulduğunu söyleyen Budayıcıoğlu, bir itirafta bulunarak, "Sizleri daha fazla üzmemek için konuları abartmak yerine senaristimiz sevgili Deniz Madanoğlu olabildiği kadar yumuşatmaya gayret ediyor. Yani inanın bana yaşanan gerçekler çok daha vahim." açıklamasını yaptı.

"ACILAR BUNLARLA DA SINIRLI DEĞİL"

Sadece bu dizide değil, diğer dizilerde de amacın bu insanların nasıl ve neden bu hale geldiklerini gösterebilmek olduğunu belirten Budayıcıoğlu "Bizim insanımızın yaşadığı acılar bunlarla da sınırlı değil. Hiç olmazsa bundan sonra insanlarımız acı çekmesinler." şeklindeki açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah’a Masumlar Apartmanı’na katkıları ve emekleri için teşekkür ederek hayatında başarılar diledi.