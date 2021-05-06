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  3. Gümüşhane'de bir kadın su tankının altında kalarak hayatını kaybetti

Gümüşhane'de bir kadın su tankının altında kalarak hayatını kaybetti

Gümüşhane'de su tankerinin altında kalan Yazgülü Zengin tankın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de bir kadın su tankının altında kalarak hayatını kaybetti

İlçenin Büyükcami Mahallesi Yazılar bölgesindeki bahçeye su götüren Kenan Sezen'in kullandığı 29 AY 377 plakalı traktörün arkasına bağlı su tankının üstünde bulunan Yazgülü Zengin (46), dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada traktöre bağlı su tankı, Zengin'in üzerinden geçti.

Durumu fark eden Sezen'in ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Zengin'in cesedi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Gümüşhane'de bir kadın su tankının altında kalarak hayatını kaybetti

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