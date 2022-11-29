Gümüşhane'de kedilerin kuyruk ve bacakları kesiliyor! Mahalleli tedirgin: O iddialar kafaları karıştırdı!

Gümüşhane'de mahallenin bir süredir çevrede bulunan kedilerin bacak ve kuyruklarını kesik olduğunu görmesi sonrası yetkililerden yardım istendi.

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Gümüşhane'de kedilerin kuyruk ve bacakları kesiliyor! Mahalleli tedirgin: O iddialar kafaları karıştırdı!

Gümüşhane’de kuyrukları ve ayakları kesildiği iddia edilen kediler vatandaşların tepkisine neden oldu. Daha önce de kente bağlı Kelkit ilçesinde kedilerin bacaklarının ve kuyruklarının büyü için kesildiği iddiası tepkilere neden olurken kesilme işleminin bir kişi tarafından yapıldığını iddia eden vatandaşlar sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Gümüşhane'de kedilerin kuyruk ve bacakları kesiliyor! Mahalleli tedirgin: O iddialar kafaları karıştırdı!

Mahallede bulunan kedi ve köpekleri beslediklerini söyleyen esnaf Murat Dabağ, “Mahalleli olarak genelde burada kedi köpek bakıyoruz, mamalarını ve sularını veriyoruz ama son zamanlarda baya bir ayağı kesik, kuyrukları kopartılmış kediler var. Bunun nedenini biz de merak ediyor ve öğrenmek istiyoruz. Bunu birisi yapıyor ama araştırıp bulunması gerekiyor” dedi.

Gümüşhane'de kedilerin kuyruk ve bacakları kesiliyor! Mahalleli tedirgin: O iddialar kafaları karıştırdı!

"İNSAN ETKİSİ OLDUĞUN DÜŞÜNÜYORUZ"

Kedileri ilk gördüğünde başka hayvanların saldırısı sonucu bu hale geldiklerini fakat yaralanmalarına bakınca insan işi olduğunu düşündüğünü anlatan esnaf Alper Tunga Çakır, “Yaklaşık 3 hafta öncesinde gördüm. Önce bir beyaz kedinin kuyruğunun tam kesik olduğunu gördüm diğer hayvanlarla mücadele içerisinde olduğunu düşündük ama tam anlamıyla kesilmiş. İkinci olarak da siyah bir kedinin yine aynı şekilde kuyruğunun kesildiğini gördüm. Hemen hemen aynı kesikler. Kasti olarak kesildiğini ve daha sonrasında da bazı kedilerin de ayaklarının kesildiğini fark ettik. Özellikle burada dolaşıyorlar yada başka bir yerden buraya getirip bırakıyorlar. Bir insan etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir hayvan saldırsa etkisini görürsünüz en azından bir iz kalır bacağında, boynunda, belinde ama sadece kuyrukta olması şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de kedilerin kuyruk ve bacakları kesiliyor! Mahalleli tedirgin: O iddialar kafaları karıştırdı!

1 AYDAN FAZLADIR BU OLAYI GÖRÜLÜYOR

8 tane kedinin kuyruğu ve ayağı kırık şekilde mahallede dolaştığını ifade eden Yunus Mustafa Demirhan, “Ortalama 1 aydan fazladır kuyruğu ve ayağı kesik kediler, çenesi kırılmış hayvanlar görüyoruz. Hayvanlara zulmedildiğini düşünüyoruz. Bazı arkadaşlarımız satanist bir grubun da olduğunu ve hayvanları kestiğini söylüyor. Ne olduğu belirsiz hayvanlara, ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar. Bunlar bizi ve küçük çocukları da üzüyor. Kesinlikle bunlar kesilmiştir büyük bir hayvan zulmü var burada. Bunu yapanların tespit edilmesi de gerekiyor. Ben bu şekilde 8 tane hayvan gördüm bu şekilde, çok üzücü bir durum” dedi.

Öte yandan ayağı kırık vaziyette bölgeye bırakılan kedilerin yetkililer tarafından bacağının kesilmek zorunda kaldığı ve bazı kedilerin bacağının bu nedenle olmadığı öğrenildi.

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