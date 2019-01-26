Gümüşhanespor 0 - 1 Bayrampaşa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 18. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Bayrampaşa ile 20.01.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Gümüşhanespor - Bayrampaşa maçı kaç kaç bitti?

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