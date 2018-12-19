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Gümüşhanespor 1 - 2 Kastamonuspor 1966 / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gümüşhanespor 1 - 2 Kastamonuspor 1966 / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966 ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gümüşhanespor ve Kastamonuspor 1966 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 17. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Kastamonuspor 1966 ile 16.12.2018 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gümüşhanespor - Kastamonuspor 1966 maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.12.2018 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KASTAMONUSPOR 1966Kastamonuspor 1966

Kastamonuspor 1966 İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Sakaryaspor17123233143919
2Sarıyer17115128173811
3Samsunspor17114228133715
4Keçiörengücü17114230163714
5Kastamonuspor 196617103434153319
6Sancaktepe Belediyespor1794431143117
7Bodrumspor179172525280
8Amed Sportif177372115246
9Utaş Uşakspor175751612224
10İnegölspor17557182120-3
11Eyüpspor17557172020-3
12Hacettepe Spor17548253019-5
13Gümüşhanespor17395192118-2
14Niğde Anadolu FK17467182218-4
15Bayrampaşa1717972210-15
16Ankara Demirspor17141212287-16
17Manisaspor17221315458-30
18Gaziantepspor173212113811-27

Fikstür

15.12.2018Ankara Demirspor1-3İnegölspor
15.12.2018Sancaktepe Belediyespor1-1Bodrumspor
15.12.2018Manisaspor0-4Keçiörengücü
15.12.2018Eyüpspor2-0Gaziantepspor
16.12.2018Hacettepe Spor0-0Konya Anadolu Selçukspor
16.12.2018Amed Sportif2-0Bayrampaşa
16.12.2018Utaş Uşakspor0-1Sarıyer
16.12.2018Sakaryaspor2-2Samsunspor
16.12.2018Gümüşhanespor1-2Altay

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