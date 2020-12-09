Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin arama yapılmaya başlandı. Peki Gümüşhanespor Başkanına kim silahlı saldırıda bulundu? | Vahit Olgun neden saldırıya uğradı? İşte ayrıntılar...

GÜMÜŞHANESPOR BAŞKANINA KİM SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDU?

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olgun, olayda ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen Boksör İsmail lakabıyla tanınan İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradığı iddia edildi.

İddiaya göre arbede sırasında Boksör İsmail lakabıyla tanınan İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAHİT OLGUN NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Vahit Olgun'un Boksör İsmail lakabıyla tanınan İ.K. tarafından vurulduğu iddia edildi. Şahsın cezaevinden şartlı tahliye olduğu öne sürüldü..

Gümüşhanespor başkanıyla daha önceden bir mesele üzerine telefon görüşmesinden sonra şahsın Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'un iş yerine gittiği ve başkana üç el ateş ettiği öğrenildi.

Bir mermi Olgun'un başını sıyırdı. 2 mermi karın boşluğuna geldi. Başkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahit Olgun'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

VAHİT OLGUN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1967 yılında Gümüşhane'de doğan ve 1994 yılından itibaren Yeşilpınar Mahallesinde ikamet eden Vahit Olgun, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

1989-1994 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesinin muhtelif birimlerinde çalışan Vahit Olgun, 1994-2004 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesinde, 2004-2009 yılları arasında ise Üsküdar Belediyesinde Zabıta Müdürü olarak görev aldı.

1989'da Milli Gençlik Vakfı Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gümüşhane Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Vahit Olgun, 2000-2004 yılları arasında BEM-BİR-SEN İstanbul İl Başkanı yine 2000-2004 yılları arasında ise Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Gümüşhane Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanlığı ve İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı yapan Vahit Olgun, bu görevlerine halen devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan Vahit Olgun, orta seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.