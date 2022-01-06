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Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

2022 yılına girmemizle alkollü içeceklerin de fiyatlarına zam geldi. Söz konusu zamlarına ardından güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte Güncel alkol fiyatları 2022 ve alkol fiyatları listesi...

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her 6 ayda bir gerçekleştirilen alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlaması yapıldı. Alkol ve sigara vergi sisteminde yer alan maktu vergi ve asgari maktu verginin yüzde 47,4 oranında yükseltildi. Vatandaşlar zamlar sonrasında oluşan güncel içki fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Güncel zamlı bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte güncel alkol fiyatları listesi 2022...

GÜNCEL ALKOL FİYATLARI 2022 | BİRA, RAKI, VOTKA, ŞARAP, VİSKİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2022? İŞTE ALKOL FİYATLARI LİSTESİ

Güncel zamlı bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları 2022 yılında her yıl dolduğu gibi değişime uğradı. Bu kapsamda güncel fiyatlar haberimizde... 

GÜNCEL BİRA FİYATLARI 2022

Bira fiyatları 2022 güncel Tuborg, Efes, Carlsberg kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros bira fiyatları merak ediliyor. Haberimizde bira fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır.

TUBORG GOLD FİYATLARI 2022

  • 50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 21,50 TL
  • 50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 19,50 TL
  • 50 lik Tuborg Gold Kutu 21,75 TL
  • 33 lük Tuborg Gold Depozitolu Şişe 16,00 TL
  • 33 lük Tuborg Gold Kutu 18,00 TL
  • 50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 15,50 TL
  • 50 lik Tuborg Amber Kutu 14,75 TL
  • 50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 27,50 TL
  • 23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 17,50 TL
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 23,00 TL
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 22,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

EFES PİLSEN FİYATLARI 2022

  • Efes Pilsen Depozitolu Yeni Şişe 21,50 TL
  • Efes Pilsen Depozitolu 21,50 TL
  • Efes Pilsen Tek Yön 30 CL 15,00 TL
  • Efes Pilsen Kutu 50 CL 22,00 TL
  • Efes Pilsen Tek Yön 33 CL 21,00 TL
  • Efes Pilsen Kutu 33 CL 17,50 TL
  • Efes Pilsen Kutu 1 LT 40,00 TL
  • Efes Pilsen Malt Depozitolu 50 CL19,50 TL
  • Efes Pilsen Malt Kutu 50 CL 21,00 TL
  • Efes Pilsen Malt Tek Yön 25 CL 12,00 TL
  • Efes Pilsen Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 50 CL 25,00 TL
  • Efes Pilsen Özel Seri  Tek Yön 50 CL 22,50 TL
  • ​​​​​​​Efes Pilsen Özel Seri Tava Kutu 50 CL 22,50 TL
  • ​​​​​​​Efes Pilsen Glutensiz 50 CL TY 23,00 TL
  • ​​​​​​​Efes Pilsen Winter Blue 50 CL 22,00 TL
  • ​​​​​​​Efes Pilsen Xtra Kutu 50 CL 27,50 TL
  • ​​​​​​​Efes Pilsen Xtra Shot Kutu 23,7 CL 17,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

BOMONTİ YENİ FİYATLARI 2022

  • Bomonti Tek Yön 50 CL 22,00 TL
  • Bomonti Filtresiz Tek Yön 50 CL  23,00 TL
  • Bomonti Filtresiz Red Ale Tek Yön 33 CL 22,50 TL
  • Bomonti Filtresiz IPA Tek Yön 33 CL 22,50 TL

CARLSBERG FİYATLARI 2022

  • 50 lik Carlsberg Depozitolu Şişe: 22,25 TL
  • 33 lük Carlsberg Depozitosuz Şişe: 19,50 TL
  • 50 lik Carlsberg Kutu: 22,75 TL
  • 33 lük Carlsberg Kutu: 18,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

CORONA BİRA FİYATLARI 2022

  • 35,5 lik Corona Bira: 32,00 TL

MARMARA GOLD FİYAT 2022

  • 1 litrelik Marmara Gold Depozitosuz Şişe: 35,00 TL

MİLLER BİRA FİYATLARI 2022

  • Miller Depozitosuz Şişe 33 lük: 21,00 TL
  • Miller Kutu 50 CL: 26,00 TL
  • 50 lik Miller Şişe: 26,00 TL

VARIM BİRA 2022

  • Varım Bira 45 CL Kutu: 17,00 TL

BECK’S BİRA FİYATLARI 2022

  • 50 lik Beck’s Kutu: 17,00 TL
  • 50 lik Beck’s Şişe: 17,00 TL
  • 33 lük Beck’s Depozitosuz Şişe 15,00 ₺

AMSTERDAM NAVİGATOR  FİYATLARI 2022

  • 50 lik Amsterdam Navigator Kutu: 34,00 TL
  • 50 lik Amsterdam Depozitosuz Şişe: 34,00 TL

ERDİNGER BİRA FİYAT

  • 33 lük Erdinger Depozitosuz Şişe: 33,00 TL

DUVEL BİRA FİYAT

  • 33 lük Duvel Depozitosuz Şişe: 45,00 TL

BUDWEİSER (BUD) FİYATLARI

  • Bud Şişe 50 CL: 23,00 TL
  • Bud 50 CL:  23,00 TL
  • Bud Şişe 33 CL: 21,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

FREDERIK BİRA FİYATLARI

  • Fredık Marzon Lager 35 CL Depozitosuz şişe: 29,00 TL
  • Fredık Wheat Ipa Depozitosuz Şişe 35 CL: 29,00 TL
  • Fredık İndia Pale Ale Şişe Depozitosuz 35’lik: 29,00 TL
  • Fredık Brown Ale Depozitosuz Şişe 35’lik: 29,00 TL

LEFFE BRUBNE BİRA FİYATI

  • Leffe Brubne Bira 33’lük: 35,00 TL

GROLSCH 45’LİK BİRA FİYATI

  • Grolsch 45 CL Şişe: 40,00 TL

HOAEGAARDEN BİRA 2022 FİYATI

  • Hoaegaarden 33 CL Şişe: 33,00 TL

GÜNCEL RAKI FİYATLARI 2022

Rakı fiyatları 2022 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

YENİ RAKI FİYATLARI 2022

• 35'lik Yeni Rakı: 129,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı: 185,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı: 249,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı: 349,00 TL

• 150'lik Yeni Rakı: 519,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 149,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 209,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 279,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 379,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 159,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 219,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 305,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ala: 179,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ala: 349,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 169,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 325,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı Uzun Demleme: 459,00 TL

TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI 2022

• 35'lik Tekirdağ Rakısı: 149,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı: 215,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı: 289,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı: 389,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 149,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 289,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 159,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 219,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 299,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 415,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Rezerv: 194,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Rezerv: 389,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 230,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 430,00 TL

EFE RAKI FİYATLARI 2022

  • • 35’lik Efe Klasik Rakı: 84,90 TL
  • • 50’lik Efe Klasik Rakı: 117,90 TL
  • • 70’lik Efe Klasik Rakı: 164,90 TL
  • • 100'lük Efe Klasik Rakı: 234,90 TL
  • • 35’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 105,00 TL
  • • 50’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 145,00 TL
  • • 70’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 199,00 TL
  • • 100'lük Efe Yaş Üzüm Rakı: 279,00 TL
  • 20 lik Efe Rakı Göbek    99,50 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Göbek    129,00 ₺
  • 50 lik Efe Rakı Göbek    175,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Göbek    235,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Gold Efe    109,00 ₺
  • 50 lik Efe Rakı Gold Efe    150,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Gold Efe    209,00 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Gold Efe    289,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    119,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    225,00 ₺
  • 20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe    110,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe    158,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe    289,00 ₺
  • 20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm    89,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm    125,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm    230,00 ₺
  • 20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original    99,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original    137,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original    250,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı 3 Distile    121,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı 3 Distile    222,50 ₺
  • 70 lik Efe Organik Rakı    157,50 ₺
  • 70 lik Efe Rakı 5 Yıllık    475,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Geleneksel    95,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Geleneksel    185,00 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Geleneksel    249,50 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Tek İmbik    114,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Tek İmbik    217,00 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Tek İmbik    299,90 ₺
  • 20 lik Kara Efe Rakı    87,50 ₺
  • 35 lik Kara Efe Rakı    127,00 ₺
  • 70 lik Kara Efe Rakı    233,00 ₺
  • 70 lik Boğaziçi Rakı    162,50 ₺
  • 70 lik Boğaziçi Yaş Üzüm Rakı    165,00 

BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Beylerbeyi Rezerv: 104,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Rezerv: 143,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Rezerv: 194,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Rezerv: 259,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 124,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 169,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 229,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 299,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.550,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 2.100,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 99,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 137,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 189,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 247,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.150,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.800,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 90,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 170,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 229,00 TL

ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI 2022

• 70’lik Altınbaş Rakı 24 Ayar: 269,00 TL

• 70’lik Altınbaş Rakı: 350,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

İZMİR RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik İzmir Rakısı: 129,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı: 179,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı: 245,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı: 349,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 135,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 189,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 255,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 359,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Göbek: 149,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Göbek: 289,00 TL

• 70’lik İzmir Herdem Sakızlı: 229,00 TL

TAYFA RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Tayfa Rakı: 119,00 TL

• 50’lik Tayfa Rakı: 169,00 TL

• 70’lik Tayfa Rakı: 229,00 TL

• 100'lük Tayfa Rakı: 309,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

KULÜP RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Kulüp Rakı: 175,00 TL

• 70’lik Kulüp Rakı: 330,00 TL

YEKTA RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Yekta Rakı: 68,00 TL

• 70’lik Yekta Rakı: 130,00 TL

• 100'lük Yekta Rakı: 183,00 TL

MERCAN RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Mercan Rakı: 74,00 TL

• 70’lik Mercan Rakı: 148,00 TL

BURGAZ RAKI FİYATLARI

• 35’lik Burgaz Rakı: 88,00 TL

• 70’lik Burgaz Rakı: 167,00 TL

• 100’lük Burgaz Rakı: 230,00 TL

ATA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Ata Rakı: 78,00 TL

• 70’lik Ata Rakı: 147,00 TL

• 100’lük Ata Rakı: 200,00 TL

SAKİ RAKI FİYATLARI

• 70’lik Saki Rakı: 167,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Gold Series: 198,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 235,00 TL

ANADOLU BOĞMA RAKI FİYATLARI   

• 35’lik Anadolu Boğma Rakı: 97,00 TL

• 70’lik Anadolu Boğma Rakı: 179,00 TL

ABBAS RAKI FİYATLARI  

• 100’lük Abbas Rakı: 188,00 TL

ÇİLİNGİR RAKI FİYATLARI

• 35’lik Çilingir Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Rakı: 141,00 TL

• 100’lük Çilingir Rakı: 199,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Rakı: 164,50 TL

• 100’lük Çilingir Xtra Rakı: 220,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 83,50 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 166,90 TL

GÜNCEL VOTKA FİYATLARI 2022

Özel günler ve yılbaşında çokça tüketilen votka çeşitlerinin 2022 yılı fiyatları belli oldu. İşte 35'likten 450'lik votkalara kadar tüm votkaların fiyatları

Absolut Votka Fiyatları 2022; 35’lik Absolut Votka 119 TL, 50’lik Absolut Votka 168,00 TL, 70’lik Absolut Votka 219 TL, 100’lik Absolut Votka 309 TL, 150’lik Absolut Votka 545 TL, 450’lik Absolut Votka 1.550 TL, 70’lik Absolut Mandrin Votka 219 TL, 70’lik Absolut Vanilia Votka 219 TL, 70’lik Absolut Extrakt Votka 219 TL,150’lik Absolut Elyx Votka 970 TL, 300’lik Absolut Elyx Votka 1.990 TL, 450’lik Absolut Elyx Votka 3.300 TL olarak açıklanmıştır.

İstanblue Votka Fiyatları 2022; 35 cl İstanblue Votka 109,00 TL, 50 cl İstanblue Votka 145 TL, 70 cl İstanblue Votka 199 TL, 100 cl İstanblue Votka 275 TL olarak açıklanmıştır.

İstanblue (Karpuz Kavun, Yeşil Elma, Portakal) Güncel Votka Fiyatları 2022; 52’lik İstanblue kavun, karpuz, yeşil elma, portakal votka fiyatı 84 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff North Votka Fiyatı 2022; 70’lik Smirnoff North votka fiyatı 250 TL olarak açıklanmıştır.

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Luksusowa Votka Fiyatı 2022; 35'lik Luksusowa Votka 78 TL, 70’lik Luksusowa Votka votka fiyatı 148 TL olarak açıklanmıştır.

Wyborowa Votka Fiyatı 2022; 35'lik Wyborowa votka 79 TL, 50'lik Wyborowa votka 105 TL, 70’lik Wyborowa votka 145 TL, 100'lük Wyborowa votka fiyatı 199 TL olarak açıklanmıştır. 

Smirnoff Espresso/Green Apple Votka Fiyatı 2022; 70’lik Smirnoff Espresso/Green Apple votka fiyatı: 289 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff Red Votka Fiyatları 2022; 35 cl Smirnoff Votka 149,00 TL, 50 cl Smirnoff Votka 199 TL, 70 cl Smirnoff Votka 279 TL, 100 cl Smirnoff Votka 395,00 TL olarak açıklanmıştır.

Gilbey’s Votka Fiyatı 2022; 35’lik Gılbey’s Votka 115 TL, 70’lik Gilbey’s Votka 209 TL, 100’lik Gilbey’s Votka 289,00 TL olarak açıklanmıştır.

Polus Votka Fiyatı 2022; 35’lik Polus Platinium Votka 40 TL, 50’lik Polus Platinium Votka 55 TL, 70’lik Polus Platinium Votka 75 TL olarak açıklanmıştır.

Ciroc Votka Fiyatları 2022; 70'lik Ciroc 330 TL, 70'lik Ciroc Pineapple 250 TL, 175'lik Ciroc 565 TL, 300'lük Ciroc Votka 1.150 TL.

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Ketel One Votka Fiyatı 2022; 70’lik Ketel One votka fiyatı 545 TL olarak açıklanmıştır.

Bazooka Votka Fiyatı 2022; 35 cl Bazooka Votka 105,00 TL, 50 cl Bazooka Votka 139,00 TL, 70 cl Bazooka Votka 195 TL, 100 cl Bazooka Votka 269,00 TL olarak açıklanmıştır.

Finlandia Votka Fiyatı 2022; 35’lik Finlandia Votka 150 TL, 50’lik Finlandia Votka 240 TL, 100’lik Finlandia Votka 338 TL olarak açıklanmıştır.

Binboa Satsuma Votka Fiyatı 2022; 70’lik Binboa Satsuma votka fiyatı: 137 TL olarak açıklanmıştır.

Binboa Votka Fiyatı 2022; 35’lik Binboa Votka 125,00 TL, 70’lik Binboa Votka 225 TL, 100’lik Binboa Votka 319,00 TL  olarak açıklanmıştır.

GÜNCEL ŞARAP FİYATLARI 2022

Şarap fiyatları 2022 güncel Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ,Biricik şarapları kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros şarap fiyatları merak ediliyor. Haberimizde şarap fiyatları ile tüm bilgilere yer verdik. Şarap fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir.

KAVAKLIDERE EGEO ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik    198 TL
  • Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 37,5’lik    116 TL
  • Egeo Chardonnay 2020 (Beyaz) – 75’lik    208 TL
  • Egeo Fume Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik    218 TL
  • Egeo Roze 2019 (Roze) – 150’lik    396 TL
  • Egeo Roze 2020 (Roze) – 75’lik    198 TL
  • Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 75’lik    218 TL
  • Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 37,5’lik    128 TL
  • Egeo Malbec 2019 (Kırmızı) – 75’lik    227 TL
  • Egeo Cabernet Sauvignon 2017 (Kırmızı)- 150’lik    455 TL
  • Egeo Cabernet Sauvignon 2018 (Kırmızı) – 75’lik    228 TL
  • Egeo Merlot 2017 (Kırmızı) – 75’lik    228 TL
  • Egeo Syrah 2018 (Kırmızı) – 75’lik    218 TL

KAVAKLIDERE SELECTİON ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Selection Narince-Emir 2019 (Beyaz) – 75’lik    187 TL
  • Selection Narince-Emir 2018 (Beyaz) – 75’lik    187 TL
  • Selection Narince-Emir 2016 (Beyaz) – 50’lik    135 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 150’lik    446 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 75’lik    224 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 50’lik    162 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 75’lik    228 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 50’lik    162 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 150’lik    446 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2011 (Kırmızı) – 70’lik    235 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2009 (Kırmızı) – 70’lik    235 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik    250 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik    250 TL

KAVAKLIDERE VİN-ART ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Vin-Art Narince Chardonnay 2019 (Beyaz) – 75’lik    200 TL
  • Vin-Art Kalecik Karası 2018 (Kırmızı) – 75’lik    200 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

KAVAKLIDERE MİSKET ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Kavaklıdere Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL
  • Kavaklıdere Misket 2020 (Beyaz) – 75’lik  185 TL

KAVAKLIDERE ANCYRA ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Ancyra Narince 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL
  • Ancyra Sultaniye-Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik    141 TL
  • Ancyra Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Blush 2020 (Roze) – 75’lik    141 TL
  • Ancyra Öküzgözü 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Boğazkere 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Kalecik Karası 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Merlot 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Cabernet Sauvignon Syrah 2019 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL

KAVAKLIDERE KLASİK ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 18,7’lik 45 TL
  • Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 37,5’lik    82 TL
  • Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 75’lik    142 TL
  • Kavaklıdere Lal (Roze) – 18,7’lik    45 TL
  • Kavaklıdere Lal (Roze) – 37,5’lik    82 TL
  • Kavaklıdere Lal (Roze) – 75’lik    142 TL
  • Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 18,7’lik    46 TL
  • Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 37,5’lik    84 TL
  • Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 75’lik    147 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

KAVAKLIDERE ANGORA ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 18,7’lik 39 TL
  • Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 37,5’lik    70 TL
  • Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 75’lik    114 TL
  • Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 18,7’lik    39 TL
  • Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 37,5’lik    70 TL
  • Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 75’lik    114 TL
  • Kavaklıdere Angora Black (Kırmızı) – 75’lik    121 TL
  • Kavaklıdere Angora Cuve (Beyaz) – 75’lik    117 TL
  • Kavaklıdere Angora Cuve (Kırmızı) – 75’lik    117 TL

KAVAKLIDERE PRİMEUR ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Primeur (Beyaz) – 75’lik 117 TL
  • Primeur (Kırmızı) – 75’lik    117 TL

KAVAKLIDERE SADE ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Sade Sauvignon Blanc-Emir (Beyaz) – 75’lik 115 TL
  • Sade Öküzgözü (Kırmızı) – 37,5’lik    115 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

DOLUCA ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Doluca Beyaz – 75’lik    70,00 TL
  • Doluca Kırmızı – 75’lik    70,00 TL
  • Doluca Klasik – 75’lik    70,00 TL
  • Doluca Rose – 75’lik    75,00 TL
  • Doluca Safir – 75’lik    135,00 TL
  • Doluca Antik Kırmızı – 75’lik    100,00 TL
  • Doluca Antik Beyaz – 75’lik    100,00 TL
  • Villa Doluca Kırmızı – 75’lik    70,00 TL
  • Villa Doluca Beyaz – 75’lik    70,00 TL
  • Villa Doluca Rose – 75’lik    75,00 TL
  • Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik    95,00 TL
  • Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik    95,00 TL
  • Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne)  – 75’lik    60,00 TL
  • Alçıtepe Kirte – 75’lik    365,00 TL
  • Alçıtepe – 75’lik    365,00 TL
  • Kızılcaterzi Merlot – 75’lik    285,00 TL
  • Signium – 75’lik    285,00 TL
  • Cabernet Sauvignon- 75’lik    230,00 TL
  • Karma Shiraz – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Merlot – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Öküzgözü – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Merlot Boğazkere – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Chardonnay Narince – 75’lik    230,00 TL
  • Tuğra Öküzgözü – 75’lik    230,00 TL
  • Tuğra Boğazkere – 750 ml    230,00 TL
  • Tuğra Kalecik Karası – 75’lik    230,00 TL
  • Sarafin Fume Blanc – 75’lik    230,00 TL
  • Sarafin Chardonnay – 75’lik    230,00 TL
  • Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik    230,00 TL
  • DLC Kalecik Karası – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Shiraz – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Moskado – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Sauvignon Blanc – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Öküzgözü- 75’lik    100,00 TL
  • DLC Boğazkere – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Grenache – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Sultaniye – Emir – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Narince – 75’lik    100,00 TL
  • Bianca – 75’lik    140,00 TL
  • Kav Kırmızı – 75’lik    140,00 TL
  • Kav Beyaz – 75’lik    140,00 TL

AKDENİZ BİRİCİK ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Akdeniz Biricik – 75’lik    30,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 100’lük    45,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 150’lik    60,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 200’lük    70,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 300’lük    100,00 TL
  • Akdeniz Biricik Ice Shot    20,00 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

CORVUS ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Corvus Cruturk – 75’lik    485,00 TL
  • Corvus Corpus – 75’lik    350,00 TL
  • Corvus Blend No.4 – 75’lik    185,00 TL
  • Corvus Malbec – 75’lik    265,00 TL
  • Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik    185,00 TL
  • Corvus Merlot – 75’lik    265,00 TL
  • Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik    175,00 TL
  • Corvus  Zeleia (Vasilaki) – 75’lik    120,00 TL
  • Corvus  Teneia (Çavuş) – 75’lik    105,00 TL

BUZBAĞ ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Buzbağ Klasik – 75’lik    80,00 TL
  • Buzbağ Kırmızı – 75’lik    90,00 TL
  • Buzbağ Beyaz – 75’lik    60,00 TL

UCUZ ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Akdeniz Biricik – 75’lik    30,00 TL
  • Pamukkale Senfoni – 75’lik    40,00 TL
  • Gülor Kırmızı – 75’lik    40,00 TL
  • Sava – 75’lik    35,00 TL
  • Beyzade – 75’lik    35,00 TL
  • Tılsım – 75’lik    40,00 TL

GÜNCEL VİSKİ FİYATLARI 2022

Viski fiyatları 2022 güncel Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros viski fiyatları merak ediliyor. Haberimizde viski fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Viski fiyatları değiştikçe haberimiz de güncellenecektir.

JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Johnnie Walker Red Label    195 TL
  • 50 lik Johnnie Walker Red Label    255 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Red Label    349 TL
  • 100 lük Johnnie Walker Red Label    489 TL
  • 150 lik Johnnie Walker Red Label    769 TL
  • 300 lük Johnnie Walker Red Label    1.835 TL
  • 35 lik Johnnie Walker Black Label    239 TL
  • 50 lik Johnnie Walker Black Label    339 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Black Label    459 TL
  • 100 lük Johnnie Walker Black Label   589 TL
  • 150 lik Johnnie Walker Black Label    889 TL
  • 300 lük Johnnie Walker Black Label    1.915  TL
  • 70 lik Johnnie Walker Double Black    499 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Blue Label    2,750 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve    575 TL
  • 70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık    799 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Sons King George V    5,500 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Green Label 15 Yıllık    750 TL

J&B VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik J&B    125 TL
  • 50 lik J&B    170 TL
  • 70 lik J&B    230 TL
  • 100 lük J&B    320 TL
  • 150 lik J&B    460 TL

WHITE HORSE VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik White Horse    225 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Chivas Regal (12 Yıl)    173 TL
  • 50 lik Chivas Regal (12 Yıl)    240 TL
  • 70 lik Chivas Regal (12 Yıl)    315 TL
  • 100 lük Chivas Regal (12 Yıl)    420 TL
  • 175 lik Chivas Regal (12 Yıl)    760 TL
  • 3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıl)    1.300 TL
  • 70 lik Chivas Regal (13 Yıl)    370 TL
  • 70 lik Chivas Regal (15 Yıl)    413 TL
  • 50 lik Chivas Regal (18 Yıl)    480 TL
  • 70 lik Chivas Regal (18 Yıl)    650 TL
  • 70 lik Chivas Regal (25 Yıl)    3.200 TL
  • 70 lik Chivas Regal Ultis    1.950 TL
  • 70 lik Chivas XV İskoç    425 TL
  • 70 lik Chivas Mizunara    580 TL

BALLANTINES VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Ballantines Finest    135 TL
  • 50 lik Ballantines Finest    175 TL
  • 70 lik Ballantines Finest    250 TL
  • 100 lük Ballantines Finest (1 litre)    340 TL
  • 150 lik Ballantines Finest    510 TL
  • 300 lük Ballantines Finest    1.220 TL
  • 35 lik Ballantines 12 Yıl    155 TL
  • 50 lik Ballantines 12 Yıl    218 TL
  • 70 lik Ballantines 12 Yıl    300 TL
  • 100 lük Ballantines 12 Yıl    410 TL
  • 70 lik Ballantines 17 Yıl    500 TL
  • 70 lik Ballantines 21 Yıl    940 TL
  • 70 lik Ballantines 7 İskoç    275 TL

JACK DANIELS VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Jack Daniels Old No.7 163 TL
  • 50 lik Jack Daniels Old No.7    220 TL
  • 70 lik Jack Daniels Old No.7    300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Old No.7    405 TL
  • 175 lik Jack Daniels Old No.7    695 TL
  • 300 lük Jack Daniels Old No.7    1.175 TL
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Honey    163 TL
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Honey    300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Tennessee Honey    405 TL
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Apple 163 TL
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Apple 300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Tennessee Apple 405 TL
  • 70 lik Jack Daniels Special Edition 320 TL
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Fire 163 TL
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Fire 300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Tennessee Fire 405 TL

THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik The Glenlivet (12 Yıl)    420 TL
  • 70 lik The Glenlivet (15 Yıl)    550 TL
  • 70 lik The Glenlivet (18 Yıl)    790 TL
  • 70 lik The Glenlivet Founder’s Reserve   350 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Aberlour (12 Yıllık)    460 TL
  • 70 lik Aberlour (16 Yıllık)    720 TL
  • 70 lik Aberlour (18 Yıllık)    860 TL
  • 70 lik Aberlour A’bunadh    835 TL

SCAPA VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Scapa Skiren    520 TL
  • 70 lik Scapa Glansa    560 TL

JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

  • 20 lik Jim Beam    110 TL
  • 37,5 lik Jim Beam    125 TL
  • 75 lik Jim Beam    185 TL
  • 75 lik Jim Beam Black    210 TL
  • 100 lük Jim Beam    250 TL
  • 150 lik Jim Beam    345 TL

THE MACALLAN SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik The Macallan Single Malt    345 TL

GENTLEMAN JACK VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Gentleman Jack    190 TL
  • 70 lik Gentleman Jack    335 TL
  • 100 lük Gentleman Jack    445 TL

WOODFORD RESERVE VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Wooford Reserve 445 TL
  • 70 lik Wooford Reserve Rye    475 TL

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

DIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Dimple Golden Selection    295 TL

BELL’S VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Bell’s    99 TL
  • 50 lik Bell’s    135 TL
  • 70 lik Bell’s    189 TL
  • 100 lük Bell’s    259 TL

VAT 69 VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Vat 69    195 TL

BULLEIT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Bulleit Bourbon    609 TL

LAGAVULIN 16 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Lagavulin 16 Yıllık    1050 TL
  • 70 lik Lagavulin Distillers Edition    1200 TL

TALISKER SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Talisker 10 Yıllık Single Malt    750 TL
     

OBAN 14 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Oban 14 Yıllık Single Malt    825 TL

CAOL ILA SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Caol Ila 12 Yıllık Single Malt    700 TL

DALWHINNIE 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Dalwhinnie 15 Yıllık Single Malt    465 TL

THE SINGLETON OF DUFFTOWN 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik The Singleton Of Dufftown 12 Yıllık Single Malt    475 TL

GLENKINCHIE 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

  • 70 lik Glenkinchie 12 Yıllık Single Malt    700 TL

CARDHU 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Cardhu 12 Yıllık Single Malt    600 TL
  • 70 lik Cardhu Gold Reserve    469 TL

JOINT BOURBON VİSKİ FİYATLARI 

  • 70 lik Joint Bourbon    325 TL

ROYAL SALUTE 21 VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Royal Salute (21 Yıllık)    1.300 TL

PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Passport    99 TL
  • 50 lik Passport    135 TL
  • 70 lik Passport    189 TL
  • 100 lük Passport    260 TL

JAMESON İRLANDA VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Jameson İrlanda    143 TL
  • 70 lik Jameson İrlanda    270 TL
  • 100 lük Jameson İrlanda    370 TL
  • 450 lik Jameson İrlanda    1.850 TL
  • 70 lik Jameson İrlanda Black Barrel    350 TL
  • 70 lik Jameson Caskmates İrlanda    315 TL

LONG JOHN İSKOÇ VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Long John İskoç    110 TL
  • 50 lik Long John İskoç    150 TL
  • 70 lik Long John İskoç    205 TL
  • 100 lük Long John İskoç    290 TL

BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Benriach The Original Ten    495 TL
  • 70 lik Benriach The Twelve    575 TL
  • 70 lik Benriach The Smoky Ten    550 TL

BRUICHLADDICH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Bruichladdich Classic Laddie    880 TL
  • 70 lik Port Charlotte    1.050 TL
  • 70 lik Octomore    2.570 TL

GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Glenglassaugh Revival    595 TL
  • 70 lik Glenglassaugh Evolution    655 TL
  • 70 lik Glenglassaugh Torfa    685 TL

GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Glendronach Original 12 Yıl    890 TL
Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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