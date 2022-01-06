Güncel alkol fiyatları 2022 | Bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte alkol fiyatları listesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her 6 ayda bir gerçekleştirilen alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlaması yapıldı. Alkol ve sigara vergi sisteminde yer alan maktu vergi ve asgari maktu verginin yüzde 47,4 oranında yükseltildi. Vatandaşlar zamlar sonrasında oluşan güncel içki fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Güncel zamlı bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte güncel alkol fiyatları listesi 2022...

GÜNCEL ALKOL FİYATLARI 2022 | BİRA, RAKI, VOTKA, ŞARAP, VİSKİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2022? İŞTE ALKOL FİYATLARI LİSTESİ

Güncel zamlı bira, rakı, votka, şarap, viski fiyatları 2022 yılında her yıl dolduğu gibi değişime uğradı. Bu kapsamda güncel fiyatlar haberimizde...

GÜNCEL BİRA FİYATLARI 2022

Bira fiyatları 2022 güncel Tuborg, Efes, Carlsberg kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros bira fiyatları merak ediliyor. Haberimizde bira fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır.

TUBORG GOLD FİYATLARI 2022

50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 21,50 TL

50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 19,50 TL

50 lik Tuborg Gold Kutu 21,75 TL

33 lük Tuborg Gold Depozitolu Şişe 16,00 TL

33 lük Tuborg Gold Kutu 18,00 TL

50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 15,50 TL

50 lik Tuborg Amber Kutu 14,75 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 27,50 TL

23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 17,50 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 23,00 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 22,00 TL

EFES PİLSEN FİYATLARI 2022

Efes Pilsen Depozitolu Yeni Şişe 21,50 TL

Efes Pilsen Depozitolu 21,50 TL

Efes Pilsen Tek Yön 30 CL 15,00 TL

Efes Pilsen Kutu 50 CL 22,00 TL

Efes Pilsen Tek Yön 33 CL 21,00 TL

Efes Pilsen Kutu 33 CL 17,50 TL

Efes Pilsen Kutu 1 LT 40,00 TL

Efes Pilsen Malt Depozitolu 50 CL19,50 TL

Efes Pilsen Malt Kutu 50 CL 21,00 TL

Efes Pilsen Malt Tek Yön 25 CL 12,00 TL

Efes Pilsen Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 50 CL 25,00 TL

Efes Pilsen Özel Seri Tek Yön 50 CL 22,50 TL

​​​​​​​Efes Pilsen Özel Seri Tava Kutu 50 CL 22,50 TL

​​​​​​​Efes Pilsen Glutensiz 50 CL TY 23,00 TL

​​​​​​​Efes Pilsen Winter Blue 50 CL 22,00 TL

​​​​​​​Efes Pilsen Xtra Kutu 50 CL 27,50 TL

​​​​​​​Efes Pilsen Xtra Shot Kutu 23,7 CL 17,00 TL

BOMONTİ YENİ FİYATLARI 2022

Bomonti Tek Yön 50 CL 22,00 TL

Bomonti Filtresiz Tek Yön 50 CL 23,00 TL

Bomonti Filtresiz Red Ale Tek Yön 33 CL 22,50 TL

Bomonti Filtresiz IPA Tek Yön 33 CL 22,50 TL

CARLSBERG FİYATLARI 2022

50 lik Carlsberg Depozitolu Şişe: 22,25 TL

33 lük Carlsberg Depozitosuz Şişe: 19,50 TL

50 lik Carlsberg Kutu: 22,75 TL

33 lük Carlsberg Kutu: 18,00 TL

CORONA BİRA FİYATLARI 2022

35,5 lik Corona Bira: 32,00 TL

MARMARA GOLD FİYAT 2022

1 litrelik Marmara Gold Depozitosuz Şişe: 35,00 TL

MİLLER BİRA FİYATLARI 2022

Miller Depozitosuz Şişe 33 lük: 21,00 TL

Miller Kutu 50 CL: 26,00 TL

50 lik Miller Şişe: 26,00 TL

VARIM BİRA 2022

Varım Bira 45 CL Kutu: 17,00 TL

BECK’S BİRA FİYATLARI 2022

50 lik Beck’s Kutu: 17,00 TL

50 lik Beck’s Şişe: 17,00 TL

33 lük Beck’s Depozitosuz Şişe 15,00 ₺

AMSTERDAM NAVİGATOR FİYATLARI 2022

50 lik Amsterdam Navigator Kutu: 34,00 TL

50 lik Amsterdam Depozitosuz Şişe: 34,00 TL

ERDİNGER BİRA FİYAT

33 lük Erdinger Depozitosuz Şişe: 33,00 TL

DUVEL BİRA FİYAT

33 lük Duvel Depozitosuz Şişe: 45,00 TL

BUDWEİSER (BUD) FİYATLARI

Bud Şişe 50 CL: 23,00 TL

Bud 50 CL: 23,00 TL

Bud Şişe 33 CL: 21,00 TL

FREDERIK BİRA FİYATLARI

Fredık Marzon Lager 35 CL Depozitosuz şişe: 29,00 TL

Fredık Wheat Ipa Depozitosuz Şişe 35 CL: 29,00 TL

Fredık İndia Pale Ale Şişe Depozitosuz 35’lik: 29,00 TL

Fredık Brown Ale Depozitosuz Şişe 35’lik: 29,00 TL

LEFFE BRUBNE BİRA FİYATI

Leffe Brubne Bira 33’lük: 35,00 TL

GROLSCH 45’LİK BİRA FİYATI

Grolsch 45 CL Şişe: 40,00 TL

HOAEGAARDEN BİRA 2022 FİYATI

Hoaegaarden 33 CL Şişe: 33,00 TL

GÜNCEL RAKI FİYATLARI 2022

Rakı fiyatları 2022 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

YENİ RAKI FİYATLARI 2022

• 35'lik Yeni Rakı: 129,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı: 185,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı: 249,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı: 349,00 TL

• 150'lik Yeni Rakı: 519,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 149,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 209,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 279,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 379,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 159,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 219,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 305,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ala: 179,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ala: 349,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 169,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 325,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı Uzun Demleme: 459,00 TL

TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI 2022

• 35'lik Tekirdağ Rakısı: 149,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı: 215,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı: 289,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı: 389,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 149,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 289,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 159,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 219,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 299,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 415,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Rezerv: 194,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Rezerv: 389,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 230,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 430,00 TL

EFE RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Efe Klasik Rakı: 84,90 TL

• 50’lik Efe Klasik Rakı: 117,90 TL

• 70’lik Efe Klasik Rakı: 164,90 TL

• 100'lük Efe Klasik Rakı: 234,90 TL

• 35’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 105,00 TL

• 50’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 145,00 TL

• 70’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 199,00 TL

• 100'lük Efe Yaş Üzüm Rakı: 279,00 TL

20 lik Efe Rakı Göbek 99,50 ₺

35 lik Efe Rakı Göbek 129,00 ₺

50 lik Efe Rakı Göbek 175,00 ₺

70 lik Efe Rakı Göbek 235,00 ₺

35 lik Efe Rakı Gold Efe 109,00 ₺

50 lik Efe Rakı Gold Efe 150,00 ₺

70 lik Efe Rakı Gold Efe 209,00 ₺

100 lük Efe Rakı Gold Efe 289,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 119,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 225,00 ₺

20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe 110,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe 158,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe 289,00 ₺

20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 89,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 125,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 230,00 ₺

20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original 99,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original 137,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original 250,00 ₺

35 lik Efe Rakı 3 Distile 121,00 ₺

70 lik Efe Rakı 3 Distile 222,50 ₺

70 lik Efe Organik Rakı 157,50 ₺

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık 475,00 ₺

35 lik Efe Rakı Geleneksel 95,00 ₺

70 lik Efe Rakı Geleneksel 185,00 ₺

100 lük Efe Rakı Geleneksel 249,50 ₺

35 lik Efe Rakı Tek İmbik 114,00 ₺

70 lik Efe Rakı Tek İmbik 217,00 ₺

100 lük Efe Rakı Tek İmbik 299,90 ₺

20 lik Kara Efe Rakı 87,50 ₺

35 lik Kara Efe Rakı 127,00 ₺

70 lik Kara Efe Rakı 233,00 ₺

70 lik Boğaziçi Rakı 162,50 ₺

70 lik Boğaziçi Yaş Üzüm Rakı 165,00

BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Beylerbeyi Rezerv: 104,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Rezerv: 143,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Rezerv: 194,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Rezerv: 259,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 124,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 169,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 229,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 299,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.550,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 2.100,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 99,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 137,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 189,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 247,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.150,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.800,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 90,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 170,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 229,00 TL

ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI 2022

• 70’lik Altınbaş Rakı 24 Ayar: 269,00 TL

• 70’lik Altınbaş Rakı: 350,00 TL

İZMİR RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik İzmir Rakısı: 129,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı: 179,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı: 245,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı: 349,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 135,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 189,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 255,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 359,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Göbek: 149,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Göbek: 289,00 TL

• 70’lik İzmir Herdem Sakızlı: 229,00 TL

TAYFA RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Tayfa Rakı: 119,00 TL

• 50’lik Tayfa Rakı: 169,00 TL

• 70’lik Tayfa Rakı: 229,00 TL

• 100'lük Tayfa Rakı: 309,00 TL

KULÜP RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Kulüp Rakı: 175,00 TL

• 70’lik Kulüp Rakı: 330,00 TL

YEKTA RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Yekta Rakı: 68,00 TL

• 70’lik Yekta Rakı: 130,00 TL

• 100'lük Yekta Rakı: 183,00 TL

MERCAN RAKI FİYATLARI 2022

• 35’lik Mercan Rakı: 74,00 TL

• 70’lik Mercan Rakı: 148,00 TL

BURGAZ RAKI FİYATLARI

• 35’lik Burgaz Rakı: 88,00 TL

• 70’lik Burgaz Rakı: 167,00 TL

• 100’lük Burgaz Rakı: 230,00 TL

ATA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Ata Rakı: 78,00 TL

• 70’lik Ata Rakı: 147,00 TL

• 100’lük Ata Rakı: 200,00 TL

SAKİ RAKI FİYATLARI

• 70’lik Saki Rakı: 167,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Gold Series: 198,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 235,00 TL

ANADOLU BOĞMA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Anadolu Boğma Rakı: 97,00 TL

• 70’lik Anadolu Boğma Rakı: 179,00 TL

ABBAS RAKI FİYATLARI

• 100’lük Abbas Rakı: 188,00 TL

ÇİLİNGİR RAKI FİYATLARI

• 35’lik Çilingir Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Rakı: 141,00 TL

• 100’lük Çilingir Rakı: 199,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Rakı: 164,50 TL

• 100’lük Çilingir Xtra Rakı: 220,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 83,50 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 166,90 TL

GÜNCEL VOTKA FİYATLARI 2022

Özel günler ve yılbaşında çokça tüketilen votka çeşitlerinin 2022 yılı fiyatları belli oldu. İşte 35'likten 450'lik votkalara kadar tüm votkaların fiyatları

Absolut Votka Fiyatları 2022; 35’lik Absolut Votka 119 TL, 50’lik Absolut Votka 168,00 TL, 70’lik Absolut Votka 219 TL, 100’lik Absolut Votka 309 TL, 150’lik Absolut Votka 545 TL, 450’lik Absolut Votka 1.550 TL, 70’lik Absolut Mandrin Votka 219 TL, 70’lik Absolut Vanilia Votka 219 TL, 70’lik Absolut Extrakt Votka 219 TL,150’lik Absolut Elyx Votka 970 TL, 300’lik Absolut Elyx Votka 1.990 TL, 450’lik Absolut Elyx Votka 3.300 TL olarak açıklanmıştır.

İstanblue Votka Fiyatları 2022; 35 cl İstanblue Votka 109,00 TL, 50 cl İstanblue Votka 145 TL, 70 cl İstanblue Votka 199 TL, 100 cl İstanblue Votka 275 TL olarak açıklanmıştır.

İstanblue (Karpuz Kavun, Yeşil Elma, Portakal) Güncel Votka Fiyatları 2022; 52’lik İstanblue kavun, karpuz, yeşil elma, portakal votka fiyatı 84 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff North Votka Fiyatı 2022; 70’lik Smirnoff North votka fiyatı 250 TL olarak açıklanmıştır.

Luksusowa Votka Fiyatı 2022; 35'lik Luksusowa Votka 78 TL, 70’lik Luksusowa Votka votka fiyatı 148 TL olarak açıklanmıştır.

Wyborowa Votka Fiyatı 2022; 35'lik Wyborowa votka 79 TL, 50'lik Wyborowa votka 105 TL, 70’lik Wyborowa votka 145 TL, 100'lük Wyborowa votka fiyatı 199 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff Espresso/Green Apple Votka Fiyatı 2022; 70’lik Smirnoff Espresso/Green Apple votka fiyatı: 289 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff Red Votka Fiyatları 2022; 35 cl Smirnoff Votka 149,00 TL, 50 cl Smirnoff Votka 199 TL, 70 cl Smirnoff Votka 279 TL, 100 cl Smirnoff Votka 395,00 TL olarak açıklanmıştır.

Gilbey’s Votka Fiyatı 2022; 35’lik Gılbey’s Votka 115 TL, 70’lik Gilbey’s Votka 209 TL, 100’lik Gilbey’s Votka 289,00 TL olarak açıklanmıştır.

Polus Votka Fiyatı 2022; 35’lik Polus Platinium Votka 40 TL, 50’lik Polus Platinium Votka 55 TL, 70’lik Polus Platinium Votka 75 TL olarak açıklanmıştır.

Ciroc Votka Fiyatları 2022; 70'lik Ciroc 330 TL, 70'lik Ciroc Pineapple 250 TL, 175'lik Ciroc 565 TL, 300'lük Ciroc Votka 1.150 TL.

Ketel One Votka Fiyatı 2022; 70’lik Ketel One votka fiyatı 545 TL olarak açıklanmıştır.

Bazooka Votka Fiyatı 2022; 35 cl Bazooka Votka 105,00 TL, 50 cl Bazooka Votka 139,00 TL, 70 cl Bazooka Votka 195 TL, 100 cl Bazooka Votka 269,00 TL olarak açıklanmıştır.

Finlandia Votka Fiyatı 2022; 35’lik Finlandia Votka 150 TL, 50’lik Finlandia Votka 240 TL, 100’lik Finlandia Votka 338 TL olarak açıklanmıştır.

Binboa Satsuma Votka Fiyatı 2022; 70’lik Binboa Satsuma votka fiyatı: 137 TL olarak açıklanmıştır.

Binboa Votka Fiyatı 2022; 35’lik Binboa Votka 125,00 TL, 70’lik Binboa Votka 225 TL, 100’lik Binboa Votka 319,00 TL olarak açıklanmıştır.

GÜNCEL ŞARAP FİYATLARI 2022

Şarap fiyatları 2022 güncel Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ,Biricik şarapları kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros şarap fiyatları merak ediliyor. Haberimizde şarap fiyatları ile tüm bilgilere yer verdik. Şarap fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir.

KAVAKLIDERE EGEO ŞARAP FİYATLARI 2022

Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 198 TL

Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 37,5’lik 116 TL

Egeo Chardonnay 2020 (Beyaz) – 75’lik 208 TL

Egeo Fume Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 218 TL

Egeo Roze 2019 (Roze) – 150’lik 396 TL

Egeo Roze 2020 (Roze) – 75’lik 198 TL

Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL

Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 37,5’lik 128 TL

Egeo Malbec 2019 (Kırmızı) – 75’lik 227 TL

Egeo Cabernet Sauvignon 2017 (Kırmızı)- 150’lik 455 TL

Egeo Cabernet Sauvignon 2018 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Egeo Merlot 2017 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Egeo Syrah 2018 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL

KAVAKLIDERE SELECTİON ŞARAP FİYATLARI 2022

Selection Narince-Emir 2019 (Beyaz) – 75’lik 187 TL

Selection Narince-Emir 2018 (Beyaz) – 75’lik 187 TL

Selection Narince-Emir 2016 (Beyaz) – 50’lik 135 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 75’lik 224 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2011 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2009 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL

KAVAKLIDERE VİN-ART ŞARAP FİYATLARI 2022

Vin-Art Narince Chardonnay 2019 (Beyaz) – 75’lik 200 TL

Vin-Art Kalecik Karası 2018 (Kırmızı) – 75’lik 200 TL

KAVAKLIDERE MİSKET ŞARAP FİYATLARI 2022

Kavaklıdere Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL

Kavaklıdere Misket 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL

KAVAKLIDERE ANCYRA ŞARAP FİYATLARI 2022

Ancyra Narince 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL

Ancyra Sultaniye-Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL

Ancyra Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 146 TL

Ancyra Blush 2020 (Roze) – 75’lik 141 TL

Ancyra Öküzgözü 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Boğazkere 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Kalecik Karası 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Merlot 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Cabernet Sauvignon Syrah 2019 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

KAVAKLIDERE KLASİK ŞARAP FİYATLARI 2022

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 18,7’lik 45 TL

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 37,5’lik 82 TL

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 75’lik 142 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 18,7’lik 45 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 37,5’lik 82 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 75’lik 142 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 18,7’lik 46 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 37,5’lik 84 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 75’lik 147 TL

KAVAKLIDERE ANGORA ŞARAP FİYATLARI 2022

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 18,7’lik 39 TL

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 37,5’lik 70 TL

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 75’lik 114 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 18,7’lik 39 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 37,5’lik 70 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 75’lik 114 TL

Kavaklıdere Angora Black (Kırmızı) – 75’lik 121 TL

Kavaklıdere Angora Cuve (Beyaz) – 75’lik 117 TL

Kavaklıdere Angora Cuve (Kırmızı) – 75’lik 117 TL

KAVAKLIDERE PRİMEUR ŞARAP FİYATLARI 2022

Primeur (Beyaz) – 75’lik 117 TL

Primeur (Kırmızı) – 75’lik 117 TL

KAVAKLIDERE SADE ŞARAP FİYATLARI 2022

Sade Sauvignon Blanc-Emir (Beyaz) – 75’lik 115 TL

Sade Öküzgözü (Kırmızı) – 37,5’lik 115 TL

DOLUCA ŞARAP FİYATLARI 2022

Doluca Beyaz – 75’lik 70,00 TL

Doluca Kırmızı – 75’lik 70,00 TL

Doluca Klasik – 75’lik 70,00 TL

Doluca Rose – 75’lik 75,00 TL

Doluca Safir – 75’lik 135,00 TL

Doluca Antik Kırmızı – 75’lik 100,00 TL

Doluca Antik Beyaz – 75’lik 100,00 TL

Villa Doluca Kırmızı – 75’lik 70,00 TL

Villa Doluca Beyaz – 75’lik 70,00 TL

Villa Doluca Rose – 75’lik 75,00 TL

Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik 95,00 TL

Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik 95,00 TL

Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne) – 75’lik 60,00 TL

Alçıtepe Kirte – 75’lik 365,00 TL

Alçıtepe – 75’lik 365,00 TL

Kızılcaterzi Merlot – 75’lik 285,00 TL

Signium – 75’lik 285,00 TL

Cabernet Sauvignon- 75’lik 230,00 TL

Karma Shiraz – 75’lik 230,00 TL

Karma Merlot – 75’lik 230,00 TL

Karma Öküzgözü – 75’lik 230,00 TL

Karma Merlot Boğazkere – 75’lik 230,00 TL

Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik 230,00 TL

Karma Chardonnay Narince – 75’lik 230,00 TL

Tuğra Öküzgözü – 75’lik 230,00 TL

Tuğra Boğazkere – 750 ml 230,00 TL

Tuğra Kalecik Karası – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Fume Blanc – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Chardonnay – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik 230,00 TL

DLC Kalecik Karası – 75’lik 100,00 TL

DLC Shiraz – 75’lik 100,00 TL

DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik 100,00 TL

DLC Moskado – 75’lik 100,00 TL

DLC Sauvignon Blanc – 75’lik 100,00 TL

DLC Öküzgözü- 75’lik 100,00 TL

DLC Boğazkere – 75’lik 100,00 TL

DLC Grenache – 75’lik 100,00 TL

DLC Sultaniye – Emir – 75’lik 100,00 TL

DLC Narince – 75’lik 100,00 TL

Bianca – 75’lik 140,00 TL

Kav Kırmızı – 75’lik 140,00 TL

Kav Beyaz – 75’lik 140,00 TL

AKDENİZ BİRİCİK ŞARAP FİYATLARI 2022

Akdeniz Biricik – 75’lik 30,00 TL

Akdeniz Biricik – 100’lük 45,00 TL

Akdeniz Biricik – 150’lik 60,00 TL

Akdeniz Biricik – 200’lük 70,00 TL

Akdeniz Biricik – 300’lük 100,00 TL

Akdeniz Biricik Ice Shot 20,00 TL

CORVUS ŞARAP FİYATLARI 2022

Corvus Cruturk – 75’lik 485,00 TL

Corvus Corpus – 75’lik 350,00 TL

Corvus Blend No.4 – 75’lik 185,00 TL

Corvus Malbec – 75’lik 265,00 TL

Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik 185,00 TL

Corvus Merlot – 75’lik 265,00 TL

Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik 175,00 TL

Corvus Zeleia (Vasilaki) – 75’lik 120,00 TL

Corvus Teneia (Çavuş) – 75’lik 105,00 TL

BUZBAĞ ŞARAP FİYATLARI 2022

Buzbağ Klasik – 75’lik 80,00 TL

Buzbağ Kırmızı – 75’lik 90,00 TL

Buzbağ Beyaz – 75’lik 60,00 TL

UCUZ ŞARAP FİYATLARI 2022

Akdeniz Biricik – 75’lik 30,00 TL

Pamukkale Senfoni – 75’lik 40,00 TL

Gülor Kırmızı – 75’lik 40,00 TL

Sava – 75’lik 35,00 TL

Beyzade – 75’lik 35,00 TL

Tılsım – 75’lik 40,00 TL

GÜNCEL VİSKİ FİYATLARI 2022

Viski fiyatları 2022 güncel Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros viski fiyatları merak ediliyor. Haberimizde viski fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Viski fiyatları değiştikçe haberimiz de güncellenecektir.

JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

35 lik Johnnie Walker Red Label 195 TL

50 lik Johnnie Walker Red Label 255 TL

70 lik Johnnie Walker Red Label 349 TL

100 lük Johnnie Walker Red Label 489 TL

150 lik Johnnie Walker Red Label 769 TL

300 lük Johnnie Walker Red Label 1.835 TL

35 lik Johnnie Walker Black Label 239 TL

50 lik Johnnie Walker Black Label 339 TL

70 lik Johnnie Walker Black Label 459 TL

100 lük Johnnie Walker Black Label 589 TL

150 lik Johnnie Walker Black Label 889 TL

300 lük Johnnie Walker Black Label 1.915 TL

70 lik Johnnie Walker Double Black 499 TL

70 lik Johnnie Walker Blue Label 2,750 TL

70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve 575 TL

70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık 799 TL

70 lik Johnnie Walker Sons King George V 5,500 TL

70 lik Johnnie Walker Green Label 15 Yıllık 750 TL

J&B VİSKİ FİYATLARI

35 lik J&B 125 TL

50 lik J&B 170 TL

70 lik J&B 230 TL

100 lük J&B 320 TL

150 lik J&B 460 TL

WHITE HORSE VİSKİ FİYATLARI

70 lik White Horse 225 TL

CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

35 lik Chivas Regal (12 Yıl) 173 TL

50 lik Chivas Regal (12 Yıl) 240 TL

70 lik Chivas Regal (12 Yıl) 315 TL

100 lük Chivas Regal (12 Yıl) 420 TL

175 lik Chivas Regal (12 Yıl) 760 TL

3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıl) 1.300 TL

70 lik Chivas Regal (13 Yıl) 370 TL

70 lik Chivas Regal (15 Yıl) 413 TL

50 lik Chivas Regal (18 Yıl) 480 TL

70 lik Chivas Regal (18 Yıl) 650 TL

70 lik Chivas Regal (25 Yıl) 3.200 TL

70 lik Chivas Regal Ultis 1.950 TL

70 lik Chivas XV İskoç 425 TL

70 lik Chivas Mizunara 580 TL

BALLANTINES VİSKİ FİYATLARI

35 lik Ballantines Finest 135 TL

50 lik Ballantines Finest 175 TL

70 lik Ballantines Finest 250 TL

100 lük Ballantines Finest (1 litre) 340 TL

150 lik Ballantines Finest 510 TL

300 lük Ballantines Finest 1.220 TL

35 lik Ballantines 12 Yıl 155 TL

50 lik Ballantines 12 Yıl 218 TL

70 lik Ballantines 12 Yıl 300 TL

100 lük Ballantines 12 Yıl 410 TL

70 lik Ballantines 17 Yıl 500 TL

70 lik Ballantines 21 Yıl 940 TL

70 lik Ballantines 7 İskoç 275 TL

JACK DANIELS VİSKİ FİYATLARI

35 lik Jack Daniels Old No.7 163 TL

50 lik Jack Daniels Old No.7 220 TL

70 lik Jack Daniels Old No.7 300 TL

100 lük Jack Daniels Old No.7 405 TL

175 lik Jack Daniels Old No.7 695 TL

300 lük Jack Daniels Old No.7 1.175 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Honey 163 TL

70 lik Jack Daniels Tennessee Honey 300 TL

100 lük Jack Daniels Tennessee Honey 405 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Apple 163 TL

70 lik Jack Daniels Tennessee Apple 300 TL

100 lük Jack Daniels Tennessee Apple 405 TL

70 lik Jack Daniels Special Edition 320 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Fire 163 TL

70 lik Jack Daniels Tennessee Fire 300 TL

100 lük Jack Daniels Tennessee Fire 405 TL

THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

70 lik The Glenlivet (12 Yıl) 420 TL

70 lik The Glenlivet (15 Yıl) 550 TL

70 lik The Glenlivet (18 Yıl) 790 TL

70 lik The Glenlivet Founder’s Reserve 350 TL

ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

70 lik Aberlour (12 Yıllık) 460 TL

70 lik Aberlour (16 Yıllık) 720 TL

70 lik Aberlour (18 Yıllık) 860 TL

70 lik Aberlour A’bunadh 835 TL

SCAPA VİSKİ FİYATLARI

70 lik Scapa Skiren 520 TL

70 lik Scapa Glansa 560 TL

JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

20 lik Jim Beam 110 TL

37,5 lik Jim Beam 125 TL

75 lik Jim Beam 185 TL

75 lik Jim Beam Black 210 TL

100 lük Jim Beam 250 TL

150 lik Jim Beam 345 TL

THE MACALLAN SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik The Macallan Single Malt 345 TL

GENTLEMAN JACK VİSKİ FİYATLARI

35 lik Gentleman Jack 190 TL

70 lik Gentleman Jack 335 TL

100 lük Gentleman Jack 445 TL

WOODFORD RESERVE VİSKİ FİYATLARI

70 lik Wooford Reserve 445 TL

70 lik Wooford Reserve Rye 475 TL

DIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI

70 lik Dimple Golden Selection 295 TL

BELL’S VİSKİ FİYATLARI

35 lik Bell’s 99 TL

50 lik Bell’s 135 TL

70 lik Bell’s 189 TL

100 lük Bell’s 259 TL

VAT 69 VİSKİ FİYATLARI

70 lik Vat 69 195 TL

BULLEIT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Bulleit Bourbon 609 TL

LAGAVULIN 16 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Lagavulin 16 Yıllık 1050 TL

70 lik Lagavulin Distillers Edition 1200 TL

TALISKER SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Talisker 10 Yıllık Single Malt 750 TL



OBAN 14 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Oban 14 Yıllık Single Malt 825 TL

CAOL ILA SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Caol Ila 12 Yıllık Single Malt 700 TL

DALWHINNIE 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Dalwhinnie 15 Yıllık Single Malt 465 TL

THE SINGLETON OF DUFFTOWN 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik The Singleton Of Dufftown 12 Yıllık Single Malt 475 TL

GLENKINCHIE 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Glenkinchie 12 Yıllık Single Malt 700 TL

CARDHU 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Cardhu 12 Yıllık Single Malt 600 TL

70 lik Cardhu Gold Reserve 469 TL

JOINT BOURBON VİSKİ FİYATLARI

70 lik Joint Bourbon 325 TL

ROYAL SALUTE 21 VİSKİ FİYATLARI

70 lik Royal Salute (21 Yıllık) 1.300 TL

PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

35 lik Passport 99 TL

50 lik Passport 135 TL

70 lik Passport 189 TL

100 lük Passport 260 TL

JAMESON İRLANDA VİSKİ FİYATLARI

35 lik Jameson İrlanda 143 TL

70 lik Jameson İrlanda 270 TL

100 lük Jameson İrlanda 370 TL

450 lik Jameson İrlanda 1.850 TL

70 lik Jameson İrlanda Black Barrel 350 TL

70 lik Jameson Caskmates İrlanda 315 TL

LONG JOHN İSKOÇ VİSKİ FİYATLARI

35 lik Long John İskoç 110 TL

50 lik Long John İskoç 150 TL

70 lik Long John İskoç 205 TL

100 lük Long John İskoç 290 TL

BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

70 lik Benriach The Original Ten 495 TL

70 lik Benriach The Twelve 575 TL

70 lik Benriach The Smoky Ten 550 TL

BRUICHLADDICH VİSKİ FİYATLARI

70 lik Bruichladdich Classic Laddie 880 TL

70 lik Port Charlotte 1.050 TL

70 lik Octomore 2.570 TL

GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

70 lik Glenglassaugh Revival 595 TL

70 lik Glenglassaugh Evolution 655 TL

70 lik Glenglassaugh Torfa 685 TL

GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI