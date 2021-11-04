Güncel Ayçiçek yağı fiyatları 2021 | En ucuz Ayçiçek yağı hangi markette satılıyor 2021?

Son zamanlarda gıda ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışının ardından, vatandaşlar markete gitmeden evvel hesaplı alışveriş için araştırmalar yapıyor. BİM, ŞOK, A101, Hakmar, Migros, Happy Center gibi market zincirlerinde de yer alan Ayçiçek yağının fiyatı merak konusu oldu. Haberimizde marketlerdeki yağ fiyatlarını karşılaştırarak "Ayçiçek yağı fiyatları 2021 | En ucuz Ayçiçek yağı hangi markette satılıyor 2021?" sorularına yanıt verdik.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 2021

Ayçiçek yağının genel olarak 4 Lt. fiyatlar 70 ila 95 TL arasında marka isimlerine farklılık gösterebiliyor.

Ayçiçek yağının genel olarak 5 Lt. fiyatlar 95 ila 100 TL arasında marka isimlerine farklılık gösterebiliyor.

Ayçiçek yağının genel olarak 10 Lt. fiyatlar 210 ila 300 TL arasında marka isimlerine farklılık gösterebiliyor.

EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI HANGİ MARKETTE SATILIYOR 2021?

ŞOK

Ayçiçek yağları marketlere göre fiyat farklılıkları gösterebilir ancak, en büyük fiyat farkı marka isimlerinde görünüyor. Sizler için marketlerde yer alan Ayçiçek yağlarının fiyatlarını araştırdık.

ŞOK marketlerinde Evin marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 19,25 TL

ŞOK marketlerinde Evin marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 37,50 TL

ŞOK marketlerinde Evin marka isimli Ayçiçek Yağı 5 lt fiyatı: 82 TL

ŞOK marketlerinde Lio Riviera marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 29,50 TL

ŞOK marketlerinde Lio Riviera marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 57,50 TL

A101

A101 marketlerinde Vera marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 19,25 TL

A101 marketlerinde Vera marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 37,50 TL

A101 marketlerinde Vera marka isimli Ayçiçek Yağı 4 lt fiyatı: 59,95 TL

A101 marketlerinde Vera marka isimli Ayçiçek Yağı 5 lt fiyatı: 82 TL

A101 marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 30,45 TL

A101 marketlerinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 1,25 lt fiyatı: 26,50 TL

A101 marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 30,90 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde 16,50)

A101 marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 1,25 lt fiyatı: 36,95TL

A101 marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 48,50 TL

A101 marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 4,5 lt fiyatı: 90,95 TL

A101 marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 45,95 TL

A101 marketlerinde Sırma marka isimli Ayçiçek Yağı 4 lt fiyatı: 49,95 TL

BİM

BİM marketlerinde Sole marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 19,25TL

BİM marketlerinde Sole marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 37,50 TL

BİM marketlerinde Sole marka isimli Ayçiçek Yağı 5 lt fiyatı: 82 TL

BİM marketlerinde Biryağ marka isimli Ayçiçek Yağı 5 lt fiyatı: 85,95TL

HAPPY CENTER

Happy Center marketlerinde Biryağ marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 26,95 TL

Happy Center marketlerinde Biryağ marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 48,95 TL

Happy Center marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 28,95 TL

Happy Center marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 52,95 TL

Happy Center marketlerinde Yudum marka isimli kızartma ustası Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 22,90 TL

Happy Center marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 500 ml fiyatı: 8,95 TL

Happy Center marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 27,95 TL

Happy Center marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 49,95 TL

Happy Center marketlerinde Salat marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 13,95 TL

Happy Center marketlerinde Salat marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 24,95 TL

Happy Center marketlerinde Torku marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 17,95 TL

Happy Center marketlerinde Torku marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 34,95 TL

Happy Center marketlerinde Zade marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 12,90 TL

Happy Center marketlerinde Zade marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 21,90 TL

Happy Center marketlerinde Tarım Kredi Y. marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 10,95 TL

Happy Center marketlerinde Tarım Kredi Y. marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 19,95 TL

Happy Center marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 26,95 TL

Happy Center marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 49,95 TL

Happy Center marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 3 lt fiyatı: 54,95 TL

Happy Center marketlerinde Happy Sweet marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 21,95 TL

Happy Center marketlerinde Happy Sweet marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 39,95 TL

MİGROS

Migros marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 29,90 TL

Migros marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 49,90 TL

Migros marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 30,90 TL

Migros marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 52,90 TL

Migros marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 29,50 TL

Migros marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 52,90 TL

Migros marketlerinde Migros marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 19,25 TL